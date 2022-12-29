"Злісний рускій мір" атакує Україну понад 120 ракетами - Подоляк

РФ запустила ракети, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і вбити цивільних.

Росіяни запустили по Україні напередодні Нового року, 29 грудня, понад 120 ракет, щоб зруйнувати нашу критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.

Подоляк зауважив, що це чергове підтвердження терористичних намірів РФ й яскраве свідчення небажання Путіна закінчувати війну дипломатичним шляхом.

"Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним руским міром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" і про небажаність провокацій…", - йдеться у повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, мер Харкова повідомив про ракетну атаку на місто та прильоти в одному з районів.

Крім того, у Києві лунала низка вибухів. Станом на 9:30 відомо, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

Мер Києва повідомив згодом, що з пошкодженого приватного будинку врятовано двох людей. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Як попередили, у столиці можуть бути перебої зі світлом.

У зв'язку із загрозою масованого ракетного удару до українців звернулися із важливою заявою.

Детально про новий масований удар Росії ракетами по Україні і ситуацію в регіонах, читайте тут.

Читайте також: