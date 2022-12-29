Взрывы раздались во Львове: детали

Кое-где после взрывов исчез свет.
Во Львове утром 29 декабря во время новой ракетной атаки россиян прозвучали взрывы. В области работает ПВО.
Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий.
"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!", — пишет Садовый.
По словам местных, кое-где исчез свет.
Максим Козицкий уточнил, что во Львовской области работают силы ПВО.
"Во Львовской области работает ПВО. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях!", — предупредил руководитель области.
Напомним, в Киеве обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе.
Впоследствии в Киеве снова прозвучала серия взрывов.
Как предупредили, в столице могут быть перебои со светом.
В связи с угрозой массированного ракетного удара к украинцам обратились с важным заявлением.
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