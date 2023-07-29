Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищено майже 400 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
902
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знищено майже 400 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 29 липня 2023-го знищено понад 245 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще один танк і 11 артсистем.

Станом на 29 липня 2023 року ЗСУ знищили 245 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 390 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ: 

  • особового складу - близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків - 4191 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 8167 (+6) од,
  • артилерійських систем - 4786 (+11) од,
  • РСЗВ - 698 (+0) од,
  • засоби ППО - 458 (+0) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+0),
  • крилаті ракети - 1347 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 710 (+1). 

Як повідомлялося, розпочалася 521 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, відомо, що протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
902
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація