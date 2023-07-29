Знищено майже 400 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупанти втратили ще один танк і 11 артсистем.
Станом на 29 липня 2023 року ЗСУ знищили 245 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 390 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу - близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 4191 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 8167 (+6) од,
- артилерійських систем - 4786 (+11) од,
- РСЗВ - 698 (+0) од,
- засоби ППО - 458 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+0),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7) од,
- спеціальна техніка - 710 (+1).
Як повідомлялося, розпочалася 521 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ранковому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, відомо, що протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.