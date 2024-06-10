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ЗСУ вдарили по ЗРК окупантів у Криму – Генштаб

ЗСУ вдарили по ЗРК окупантів у Криму – Генштаб

Комплекс С-400 / X (Twitter)

Вибухи пролунали в районі Джанкоя, біля Чорноморського та Євпаторії.

Сили оборони України у ніч проти 10 червня уразили зенітні ракетні комплекси РФ у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.   

Так, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. 

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів  С-300/С-400. 

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. ППО російських загарбників в Криму зазнала суттєвих втрат. 

Нагадаємо, у Криму вночі пролунали вибухи.

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