ЗСУ вдарили по ЗРК окупантів у Криму – Генштаб

Вибухи пролунали в районі Джанкоя, біля Чорноморського та Євпаторії.

Сили оборони України у ніч проти 10 червня уразили зенітні ракетні комплекси РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. ППО російських загарбників в Криму зазнала суттєвих втрат.

Нагадаємо, у Криму вночі пролунали вибухи.

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