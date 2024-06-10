ВСУ ударили по ЗРК оккупантов в Крыму – Генштаб

Взрывы раздались в районе Джанкоя, возле Черноморского и Евпатории.

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня поразили зенитные ракетные комплексы РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также по двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в указанных районах после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме того, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ. ПВО российских захватчиков в Крыму понесла существенные потери.

Напомним, в Крыму ночью раздались взрывы.

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