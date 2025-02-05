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ЗСУ відновили позиції в районі Надіївки на Донеччині - DeepState

ЗСУ відновили позиції в районі Надіївки на Донеччині - DeepState

Аналітики DeepState про ситуацію на фронті / Фото: Associated Press

В свою чергу загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів.

Протягом минулої доби Сили оборони України відновили свої позиції в районі Надіївки, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Крім того, аналітики повідомили, що ворог просунувся в районі кількох населених пунктів.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки. Ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів. Уточнено район Олександрополя", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Торецькому напрямку російські війська активно використовують міни для знищення укриттів та мінування території, щоб просуватися вперед.

Ми раніше інформували, що загарбники продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, однак безрезультатно.

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