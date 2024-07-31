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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Наші воїни продовжують завдавати втрат ворогові.

За минулу добу, 30 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.07.24 склали:

  • особового складу ‒ близько 578 120 (+1060) осіб
  • танків ‒ 8390 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20) 
  • артилерійських систем – 16 086 (+30) 
  • РСЗВ – 1131 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 907 (+1) 
  • літаків – 363 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21)
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) 
  • спеціальна техніка ‒ 2697 (+1)

Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.

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