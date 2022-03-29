Звільнений з полону автор легендарної фрази про "русскій воєнний корабль" повернувся додому (відео)

Прикордонник разом з побратимами перебував у полоні майже від початку вторгнення РФ.

Прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний, автор вже легендарної фрази про "русскій воєнний корабль", повернувся з полону додому.

Про це повідомив начальник Черкаської ОДА Ігор Табурець.

Очільник ОДА зустрівся з Романом та вручив відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку "За заслуги перед Черкащиною", - написав посадовець.

Нагадаємо, українські військові, які перебували на острові Зміїний під час нападу Росії, кинули виклик загарбникам і відмовилися здатися. Коли їм наказали скласти зброю, бо інакше їх розбомблять, негативна відповідь про російський військовий корабель від українських військових стала найпопулярнішим мемом цієї війни.

Спочатку вважалося, що захисники на острові загинули, проте пізніше стало відомо, що вони в безпеці, але потрапили в полон.