Інженер зі США створив кумедну копію Tesla Cybertruck

Автомобіль має невеликі габарити, але дуже схожий дизайн.

Багато людей вже кілька років чекають на виробництво оригінального електричного пікапу – Tesla Cybertruck. Та Ілон Маск і його команда лише обіцяють початок виробництва, який ніяк не настане.

Американському блогеру набридло чекати на автомобіль, тож він створив свою, досить цікаву копію, про що він повідомив на своєму Youtube-каналі.

Для того, щоб створити подібність оригінального електро пікапа Tesla Cybertruck, Джинджер Біллі створив кутоватий каркас з дерева та обшив його металічними панелями. Так як це пародія на Tesla, то замість мультимедіа в салоні авто встановлено планшет, а замість приладової панелі, блогер роздрукував фотографію.

Цей автомобіль можна назвати технічно непоганим, адже від без проблем може пересуватися бездоріжжям. Також, для більшої футуристичності, він має “розумні” магнітні дверцята, які відчиняють не з ручок, а автоматично. Також, творець запевняє, що його автомобіль не зможуть зловити радари, адже кузов побудовано зі спеціального матеріалу, яким покривають винищувачі F-22 Raptor.

Завдяки серйозному крутному моменту, спеціальні покришки автомобіля здатні, буквально, вгризатися в асфальт. Але найголовнішою технологією, на думку автора, стала інноваційна система безпеки, що представляє собою звичайну подушку, закріплену на кермі. Звісно, це все забавки, але більшості людей вже дійсно набридло чекати, коли на дорогах з’явиться вже міфічна Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, що нещодавно Tesla Cybertruck знову з’явилась на знімках: цього разу авто має повністю готовий вигляд.