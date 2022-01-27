Renault показала ескіз інтер'єру нового кросовера Austral

Салон кросовера сучасний та дуже ергономічний.

Після того, як дизайнери показали екстер’єр автомобіля, вони вирішили відкрити завісу таємниці та презентували інтер’єр.

Дизайн салону нового Austral зроблено в сучасному та дуже модному стилі. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Салон авто отримав велику кількість різних відсіків для речей. Також одна з панелей має індукційну зарядку для смартфона. Об'єм відсіків для зберігання в салоні нового Renault Austral становить понад 30 літрів, що досить солідний показник.

Для того, щоб салон відповідав усім сучасним трендам, стеля та вітрові стійки було оздоблено спеціальною тканиною. Також, було багато уваги приділено сидінням. Їх створили таким чином, що передні пасажири можуть без проблем спілкуватись з іншими. Досягти цього вдалося завдяки того, що сидіння стають вужчими зверху і людині простіше повертатись. Заднім пасажирам тепер буде зручніше, адже трансмісійного тунелю більше немає, тож місця стало більше.

Центральним елементом став великий дисплей OpenR. Загальна площа L-подібного екрана становить 24,3 дюйма. На нього зручно дивитися з різних точок, легко дотягнутися, і за допомогою нього можна керувати практично всіма функціями автомобіля.

Найкраще те, що цей екран надає багато функцій, наприклад, тепер для водія доступні Android Auto та Apple CarPlay, а також він має функцію пошуку Google та карти Google. Екран Open R такий простий та інтуїтивний у використанні, як і звичайний смартфон.

Вже дуже скоро, новий Renault Austral з’явиться в автосалонах та замінить застарілий Kadjar.

Нагадаємо, що нещодавно Renault презентувала свій найдешевший кросовер.