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Скільки дизельних авто купили українці 2025 року: топ-5 нових і вживаних моделей
RENAULT Duster і Megane очолили список найпопулярніших дизельних авто серед нових і вживаних.
У першому півріччі 2025 року українці придбали понад 31 тисячу дизельних авто — менше, ніж торік. Найчастіше обирали RENAULT Duster серед нових і RENAULT Megane серед вживаних.
Про це повідомив «Укравтопром».
З січня по червень 2025 року український автопарк поповнили 31,6 тис. легкових авто з дизельними двигунами. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Із загальної кількості дизельних машин лише 6,4 тис. були новими (на 21% менше, ніж торік), решта — 25,2 тис. — вживані, імпортовані з-за кордону (падіння на 11%).
Частка дизельних авто на ринку нових легковиків знизилася з 24% до 19%, а серед вживаних — з 25% до 22%.
У п’ятірку найпопулярніших нових дизельних моделей увійшли:
RENAULT Duster (1634 авто),
TOYOTA Land Cruiser Prado (791),
VOLKSWAGEN Touareg (617),
VOLKSWAGEN Tiguan (466),
SKODA Kodiaq (355).
Серед вживаних лідерами стали:
RENAULT Megane (2188 авто),
SKODA Octavia (1707),
NISSAN Qashqai (1660),
VOLKSWAGEN Passat (1396),
VOLKSWAGEN Golf (874).
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