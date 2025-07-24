Скільки дизельних авто купили українці 2025 року: топ-5 нових і вживаних моделей

RENAULT Duster

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У першому півріччі 2025 року українці придбали понад 31 тисячу дизельних авто — менше, ніж торік. Найчастіше обирали RENAULT Duster серед нових і RENAULT Megane серед вживаних.

Про це повідомив «Укравтопром».

З січня по червень 2025 року український автопарк поповнили 31,6 тис. легкових авто з дизельними двигунами. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Із загальної кількості дизельних машин лише 6,4 тис. були новими (на 21% менше, ніж торік), решта — 25,2 тис. — вживані, імпортовані з-за кордону (падіння на 11%).

Частка дизельних авто на ринку нових легковиків знизилася з 24% до 19%, а серед вживаних — з 25% до 22%.

У п’ятірку найпопулярніших нових дизельних моделей увійшли:

RENAULT Duster (1634 авто),

TOYOTA Land Cruiser Prado (791),

VOLKSWAGEN Touareg (617),

VOLKSWAGEN Tiguan (466),

SKODA Kodiaq (355).

Серед вживаних лідерами стали:

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RENAULT Megane (2188 авто),

SKODA Octavia (1707),

NISSAN Qashqai (1660),

VOLKSWAGEN Passat (1396),

VOLKSWAGEN Golf (874).

Нагадаємо, раніше експерти назвали п’ятірку найнадійніших авто з пробігом, які можна купувати без зайвих страхів.