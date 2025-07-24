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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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74
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Скільки дизельних авто купили українці 2025 року: топ-5 нових і вживаних моделей

RENAULT Duster і Megane очолили список найпопулярніших дизельних авто серед нових і вживаних.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
RENAULT Duster

RENAULT Duster

У першому півріччі 2025 року українці придбали понад 31 тисячу дизельних авто — менше, ніж торік. Найчастіше обирали RENAULT Duster серед нових і RENAULT Megane серед вживаних.

Про це повідомив «Укравтопром».

З січня по червень 2025 року український автопарк поповнили 31,6 тис. легкових авто з дизельними двигунами. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Із загальної кількості дизельних машин лише 6,4 тис. були новими (на 21% менше, ніж торік), решта — 25,2 тис. — вживані, імпортовані з-за кордону (падіння на 11%).

Частка дизельних авто на ринку нових легковиків знизилася з 24% до 19%, а серед вживаних — з 25% до 22%.

У п’ятірку найпопулярніших нових дизельних моделей увійшли:

  • RENAULT Duster (1634 авто),

  • TOYOTA Land Cruiser Prado (791),

  • VOLKSWAGEN Touareg (617),

  • VOLKSWAGEN Tiguan (466),

  • SKODA Kodiaq (355).

Серед вживаних лідерами стали:

  • RENAULT Megane (2188 авто),

  • SKODA Octavia (1707),

  • NISSAN Qashqai (1660),

  • VOLKSWAGEN Passat (1396),

  • VOLKSWAGEN Golf (874).

Нагадаємо, раніше експерти назвали п’ятірку найнадійніших авто з пробігом, які можна купувати без зайвих страхів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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