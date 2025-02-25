Тест з ПДР на перехресті: хто має проїхати першим

Пропонуємо вашій увазі задачу на знання правил дорожнього руху.
Чим більше учасників дорожнього руху опиняються одночасно на перехресті, тим уважніше потрібно дотримуватись вимог ПДР при його перетині – з цим складно сперечатись. Але чи зможете ви визначити точний порядок проїзду для усіх транспортних засобів?
Задачу з теми про проїзд перехресть пропонує "Україна за кермом".
Хто з водіїв транспортних засобів має проїхати першим в зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Мотоцикліст.
- Водій синього автомобіля.
- Хто встигне першим проскочити.
Розбір задачі
На регульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, а мотоцикліст розвертається.
Легковий автомобіль рухається за напрямком зеленої стрілки, включеної на додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, а мотоцикліст їде на основний зелений.
Читаємо пункт 16.9 ПДР: "Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Таким чином водій синього автомобіля має дати дорогу мотоциклісту.
Правильна відповідь
Першим перехрестя має проїхати мотоцикліст. Таким чином, правильна відповідь №3.
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