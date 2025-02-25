Тест з ПДР на перехресті: хто має проїхати першим

Чим більше учасників дорожнього руху опиняються одночасно на перехресті, тим уважніше потрібно дотримуватись вимог ПДР при його перетині – з цим складно сперечатись. Але чи зможете ви визначити точний порядок проїзду для усіх транспортних засобів?

Задачу з теми про проїзд перехресть пропонує "Україна за кермом".

Хто з водіїв транспортних засобів має проїхати першим в зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Мотоцикліст. Водій синього автомобіля. Хто встигне першим проскочити.

Розбір задачі

Хто пропускає? Малюнок: "Україна за кермом"

На регульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, а мотоцикліст розвертається.

Легковий автомобіль рухається за напрямком зеленої стрілки, включеної на додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, а мотоцикліст їде на основний зелений.

Читаємо пункт 16.9 ПДР: "Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином водій синього автомобіля має дати дорогу мотоциклісту.

Правильна відповідь

Першим перехрестя має проїхати мотоцикліст. Таким чином, правильна відповідь №3.

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