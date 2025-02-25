Тест по ПДД на перекрестке: кто должен проехать первым

Чем больше участников дорожного движения оказываются одновременно на перекрестке, тем внимательнее нужно соблюдать требования ПДД при его пересечении – с этим сложно спорить. Но сумеете ли вы найти четкий порядок проезда для всех транспортных средств?

Задачу по теме о проезде перекрестков предлагает "Украина за рулем".

Кто из водителей транспортных средств должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Кто успеет первым проскочить.

Разбор задачи

Кто пропускает? Рисунок: "Украина за рулем"

На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, а мотоциклист разворачивается.

Легковой автомобиль двигается по направлению зеленой стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, а мотоциклист едет на основной зеленый.

Читаем пункт 16.9 ПДД : "При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются с других направлений".

Таким образом, водитель синего автомобиля должен дать дорогую мотоциклисту.

Правильный ответ

Первым перекресток должен проехать мотоциклист. Таким образом, правильный ответ №3.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.

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