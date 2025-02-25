Тест по ПДД на перекрестке: кто должен проехать первым

Предлагаем вашему вниманию задачу на знание правил дорожного движения.
Чем больше участников дорожного движения оказываются одновременно на перекрестке, тем внимательнее нужно соблюдать требования ПДД при его пересечении – с этим сложно спорить. Но сумеете ли вы найти четкий порядок проезда для всех транспортных средств?
Задачу по теме о проезде перекрестков предлагает "Украина за рулем".
Кто из водителей транспортных средств должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Мотоциклист.
- Водитель синего автомобиля.
- Кто успеет первым проскочить.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, а мотоциклист разворачивается.
Легковой автомобиль двигается по направлению зеленой стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, а мотоциклист едет на основной зеленый.
Читаем пункт 16.9 ПДД : "При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются с других направлений".
Таким образом, водитель синего автомобиля должен дать дорогую мотоциклисту.
Правильный ответ
Первым перекресток должен проехать мотоциклист. Таким образом, правильный ответ №3.
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