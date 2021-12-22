Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправити авто стало дешевше.

Низка українських мереж АЗС у середу, 22 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна цих видів пального зменшилася від 20 до 50 коп./літр.

На станціях мережі Chipo бензин подешевшав на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Ціна ДП опустилася на 47 коп./л - до 28,56 грн/л.

У мережі Marshal ціни на всі види пального знизилися на 30 коп./літр. Мережа Mango знизила ціни на бензин на 20 коп./л.

"Укр-Петроль", Motto та "БРСМ" також відкоригували ціни пального.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,78 гривні за літр, для дизельного пального - 23,13 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 10 коп./літр - для бензину та на 14 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,78 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,13 грн/л.

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