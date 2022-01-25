Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Передбачувано заправитися стало значно дорожче.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 25 січня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 51 коп./л і становить 31,26 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельне пальне – на 55 коп./л, до 31,41 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 і А-95 здорожчав на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин здорожчав на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензин у мережі SOCAR здорожчав на 1,33-1,5 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1,85 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.