В Україні розпочали роботу нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

В Україні розпочали роботу нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

Їхня загальна кількість збільшилася на понад 200.

В Україні від середи, 13 жовтня , збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що ще 23 комплекси вимірювання швидкості слідкуватимуть за водіями на дорозі. Щодо розташування, то вони працюватимуть на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк та Львів, а також у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Чернігівській областях.

Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР:

Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

Черкаси (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

Луцьк (4 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха;

- вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького;

- вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова;

- вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

Львів (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ;

- вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини;

- вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- на 346 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область (5 приладів контролю “КАСКАД”)

- на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

- на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате;

- на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь;

- на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ;

- на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя;

- на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків;

- на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія;

- на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 201 прилад. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.

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