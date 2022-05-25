В Україні суттєво зміниться процес підготовки водіїв: що відомо

В Україні суттєво зміниться процес підготовки водіїв: що відомо

В Україні від 24 липня повністю зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Так, аби отримати посвідчення водія, потрібно буде зробити п'ять кроків.

Про це повідомляє Головний сервісний центр на своїй сторінці у Facebook.

Отже, щоб отримати посвідчення водія потрібно:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

І ще одна приємна новина для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування – відсьогодні вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.

Також через 2 місяці стане можливо отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

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