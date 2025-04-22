В Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях

Колесо автомобіля / © autotheme.info

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Водії часто прагнуть надати своїм автомобілям ефектнішого вигляду, замінюючи штатні колеса дисками більшого розміру. Однак у деяких випадках подібний тюнінг може обернутися не тільки погіршенням керованості транспортного засобу, а й штрафами.

Про це пише «Автотема».

За правилами дорожнього руху експлуатація авто з невідповідними шинами є порушенням. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР, використовувати колеса, які не відповідають розмірам або навантаженням, передбаченим для конкретного автомобіля, заборонено.

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Недотримання цих вимог карається штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень (стаття 121 КУпАП). А якщо аналогічне порушення буде зафіксовано повторно на протязі року, можливе навіть тимчасове вилучення авто або позбавлення водійського посвідчення на строк до шести місяців.

Але на цьому ризики не закінчуються. Встановлення дисків з великим радіусом і низькопрофільних шин впливає на технічні характеристики автомобіля. Зокрема, вони погіршують амортизацію на нерівностях, створюють додаткове навантаження на вузли підвіски, гальма і рульовий механізм. Крім того, зростає споживання пального.

З урахуванням усього вищевикладеного, експерти радять автомобілістам не орієнтуватися тільки на естетику, а дотримуватися рекомендацій виробника. Адже кожен типорозмір дисків і шин інженери обирають з урахуванням балансу динаміки, стабільності, навантажень і загальної безпеки автомобіля.

Нагадаємо, в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.