Японія заборонила поставляти вантажівки та бульдозери до РФ

Кабінет міністрів Японії вирішив розширити економічні санкції проти Росії.

За словами міністра економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, було ухвалено рішення припинити експорт товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресора.

Зокрема, список санкцій поповнили вантажні автомобілі, самоскиди, бульдозери та залізничні локомотиви. Також заборонено експорт дерев'яних та сталевих резервуарів для зберігання та механічних ножів.

Наслідком цього рішення стане зупинка будівництва заводу з виробництва вантажівок Toyota Hino Motors у Московській області. 2023 року на підприємстві планували розпочати великовузлове складання мало- та середньотоннажних вантажівок Hino. Плановий обсяг виробництва – 2-3 тисячі одиниць. Також може бути зупинено виробництво вантажівок Isuzu в Ульяновську.

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