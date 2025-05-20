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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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966
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Зупинка під стрілкою світлофора — що загрожує водію

Стати чи проїхати під стрілкою світлофора? Фахівці відповіли, який маневр водія буде порушенням ПДР.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зупинка під стрілкою світлофора — що загрожує водію

Як уникнути порушення ПДР і штрафу водіям / © iStock

Часом водій опиняється в правій смузі перед перехрестям, хоча планував їхати прямо. У такій ситуації дехто прямує за загальним зеленим сигналом, а інші — стоять і чекають, ігноруючи стрілку світлофора. Як у першому, так і другому випадках власники авто порушують правила дорожнього руху. А це може призвести до штрафу, особливо якщо на перехресті встановлені камери відеофіксації.

Так описали ситуацію експерти uamotors.

Як уникнути порушення ПДР і штрафу

Водієві слід звернути увагу на дорожній знак, який регламентує напрямок руху.

«Часто буває так, що з правої смуги дозволено їхати не лише праворуч, а й прямо, а стрілка на світлофорі слугує лише для покращення пропускної здатності», — зауважують фахівці.

Тож слід уточнити напрямок руху у навігаційному застосунку, де інформація про дозволені напрямки дублюється.

У цьому випадку можна спокійно дочекатися загального зеленого сигналу і продовжити рух у потрібному напрямку, навіть якщо це не подобається водіям, які хочуть повернути праворуч.

«Якщо ж із правої смуги дозволений тільки поворот праворуч, іншого варіанта, окрім як виконати поворот і знайти місце для подальшого розвороту, немає. Інакше будь-який інший маневр буде порушенням ПДР», — пояснюють експерти з ПДР.

Якщо водій опинився у незнайомому місті, слід завчасно перебудовуватися у потрібний ряд. Тут за орієнтир треба взяти розмітку й дорожні знаки.

«Ігнорування розмітки, зокрема перетин суцільної лінії при зміні смуги, також фіксується камерами й карається штрафом», — нагадють фахівці.

Нагадаємо, в Україні почали вже чинні оновлені правила обов’язкового техогляду. Тож водіям слід ознайомитися із серйозними змінами, аби не відчути удар по гаманцю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
966
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