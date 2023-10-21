В Україні набрала обертів секта про езотерику і "русскій мір": що таке "АллатРа" і хто її члени

Зокрема, на "АллатРа ТВ" пропагуються теорії змови та поширюються проросійські меседжі. Водночас раніше інтерв’ю цьому каналу давали Ірина Верещук та Леонід Кравчук. А ще ЗМІ пов’язують з організацією Івана Баканова.

Напередодні в Раді закликали СБУ відреагувати на діяльність в Україні секти "АллатРа". Це об'єднання, яке побудоване на різних східних практиках разом із езотерикою. В організації вірять у конспірологічні теорії, а її зібрання нагадують гурток любителів pociйської пропаганди. Серед членів секти – відомі українські державні діячі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про секту АллатРа, хто з державних діячів є її членами та яку загрозу вона становить.

Що таке "АллатРа" і які ідеї вона просуває

"АллатРа" називає себе громадським рухом і зареєстрована як громадська організація, однак ЗМІ не раз згадували про неї як про секту, пов’язану з "рускім міром". "АллатРа" відома пропагандою псевдонауки та диких теорій змови за участю інопланетян і таємних впливових еліт, які приносять в жертву дітей.

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Журналісти "Телебачення Торонто" 2021 року зняли сюжет про організацію. Там вказувалося, що за фактом це релігійне об'єднання, яке побудоване на "різних східних практиках, перемішаних в блендері, та приправлених езотеричною маячнею і конспірологією".

"У великій кількості присутні такі слова як: шамбала, сенсей, медитація, істина, сатана. Це тільки половина слів. А ще половина – слова захоплення лідером Аллатри – Ігорем Даніловим. На тлі Данілова церква Мунтяна виглядає звичайною кімнаткою в клабхаузі. Мунтяна скромно називають Апостолом, а цього – і святим духом, і архангелом Гавриїлом, і імамом Махді", – описали діяльність організації автори сюжету.

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

У книжках, які читають члени секти, йдеться про боротьбу з ордами сатаністів із альфа-центаври, які хочуть знищити людство за допомогою мікрочіпів. У літературі згадуються, і Атлантида, і Шамбала, Гіперборея, будди, мудреці, духи, прибульці, демони, піраміди і шумери, космічні потоки, атоми, стовбурові електрони.

Зокрема, у книжках "АллатРа йдеться про те, що світом начебто керує таємний світовий уряд – архонти, які є "світовим злом".

"Архонти створили історію, встановили існуючий світовий лад, керують народами, впровадили релігії, поширюють хвороби. А зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО – їхній "хлист" (батіг)", – вказано в літературі.

На сьогодні "АллатРа" працює під егідою гасла про "благотворче суспільство". Головна Інтернет-сторінка руху переконує, що "це об'єднання ініціативних, чесних та доброзичливих людей із понад 180 країн світу, які прагнуть застосувати свої найкращі якості на благо суспільства".

Серед стратегічних завдань руху вказано: спонукання людей до участі у житті суспільства, формування умов для розкриття творчого потенціалу, спільна для світового соціуму діяльність.

В українських містах ще 2016 року було розміщено чимало плакатів та білбордів організації із написом "Благотворче суспільство". "АллатРа" має свої YouTube-канали, видає масові тиражі книжок та проводить різного роду "семінари".

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

У своїх соцмережах "АллатРа" розповсюджує відео YouTube-каналу "з вивчення магії" "Контроль тіней". Канал використовує ту ж символіку, що і "АллатРа", а ведучими є дівчати, які представляють себе "учасницями "АллатРа". Тут публікують інтерв'ю з "відьмами", "магами", "членами масонської ложі". Наприклад, можна зустріти відео з назвою "заклик гаїтянського диявола".

Наразі немає публічних даних про те, хто фінансує такий величезний масив медіа. Однак з ідей секти можна проаналізувати, кому вигідна її діяльність.

Російська пропаганда

Члени секти "АллатРа" влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів та депутатів від "Єдиної Росії".

Катування та вбивства у Бучі члени "АллатРа" на своїх заходах коментують як "ви вбиваємо один одного" та "ми розділені, бо нас поділили на держави, на національності на раси, на соціальні, релігійні, політичні угруповання. Нас штучно поділяють і водночас промивають нам мізки".

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

Лідер секти Ігор Данілов у одному з ефірів "АллатРа ТВ" розповідає про владу, як люди страждають від війни через те, що хтось із кимось посварився.

"Через те, що вони посварилися або ж хочуть повернути минулу славу, вони зробили так, намагаючись продомінувати над кимось, що маса людей зараз просто страждає. Чому? Тому що газу немає і теплоелектростанції просто зупиняться. Ну мало проблем нам кліматичних, а ми їх починаємо самі додавати один одному. Ну не ми, хоча – ми. Ми ж голосуємо за цих ідіотів. Хіба ж можна так вчиняти з людьми? Це ж абсолютна неповага до людей, тому що хтось хоче чогось добитися, у когось якісь амбіції. Вони ділять владу, гроші, вплив на світ. Чому ми голосуємо за них? Вони витворяють, що хочуть, а ми страждаємо", – розповідає Данілов.

Соколова – про причетність Росії до діяльності "АллатРа"

У самій Росії рух "АллатРа" називають антиросійським та приписують йому фінансування з боку Києва та західних спецслужб. Єдиний аргумент – те, що "батьківщиною" цієї секти є Україна, зауважила журналістка Яніна Соколова у своєму відео про цю організацію.

"Тикати пальцем на те, що це якраз проукраїнський проєкт, бо він народжений в Україні, – дуже зручна позиція. Ніхто не запідозрить. Те саме вже пророблено у стінах УПЦ МП, в Києво-Печерській Лаврі", – зазначила Соколова.

Додамо, у серпні 2023 року Генпрокуратура Росії визнала небажаною діяльність організації "АллатРа". Там стверджували, що ідеологи руху "змушують громадян РФ вчиняти екстремістські злочини" та від початку повномасштабного вторгнення організація поширює "свідомо неправдиву інформація, що дискредитує Збройні сили РФ".

Що відомо про діяльність "АллатРа" в Україні

Народна депутатка України Інна Совсун, яка нещодавно і звернулася до СБУ, РНБО та Міністерства юстиції через діяльність "АллатРа", навела приклад діяльності секти в Україні.

"Жила собі дівчина. Назвемо її Катя. Добра подруга, відмінниця, улюблениця вчителів, що мала довірливі стосунки з мамою. Але одного дня в кав’ярні Катя раптом заявляє друзям: "А ви знаєте, що можна предмети пересувати силою думки?" І обіцяє поскидати статті англомовних науковців, які доводять, що це можливо", – повідомила Совсун.

Вона додала – виявилося, що певний час Катя брала участь у спільних медитаціях та читаннях книжок "АллатРа". В організації за кожним закріплені ментори, які контролюють, чи достатньо добре людина медитує, бо ці медитації начебто мають врятувати світ.

"Катя дуже переймається, що робить це недостатньо якісно. Бо тоді світ вона не врятує. А значить, краще їй узагалі померти й скоріше звільнитися від мук", – зазначила депутатка.

Вона також навела приклад зі своєю студенткою, яка прийшла на прийом до лікаря. Медик почав нав’язувати дівчині думку, що світ має жити без політики, і будь-які питання мають вирішуватися на всенародних референдумах. Лікар стверджував, що людство захоплять штучні технології, і все буде ще гірше. Щоб боротися з цим, чоловік закликав студенту долучитися до руху "благотворчого суспільства".

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

Як з’явилася "АллатРа": що відомо про лідера секти та її діячів

Усе розпочалося все з появи однієї суто художньої книги "АллатРа" авторства Анастасії Нових. Ймовірно, це – псевдонім засновниці ТОВ "АллатРа" Галини Яблочкіної родом із Макіївки, яка уникає будь-якої публічності. У книзі концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба і дощу Аллат поєднувався з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра.

Однин із героїв серії книг – Ігор Данілов – колишній шахтар із Макіївки. Біографія прототипу Данілова у книзі Яблучкіної "Сенсей" дивним чином збігається з біографією президента РФ Володимира Путіна. У книзі йдеться про агента російських спецслужб, який виконує "завдання" в Україні. Також у серії книг Яблучкіної є "Номо", якого "сили добра" пролобіювали на посаду президента РФ, щоб він об'єднав слов'янські народи.

Ігор Данілов / Скриншот

У літературі також вказано, що "Номо" начебто є втіленням Архангела Гавриїла і носієм Святого Духа, а також іще десятка різних будд, імамів та пророків із усіх відомих релігійних систем.

Крім Данілова існують ще нібито анунаки – позаземна раса, розвинута набагато краще, ніж людство, та причетна до створення власне самого людства. Анунаки з’являються в ефірах Данілова і за допомогою монтажу їм домальовують особливості гуманоїдної анатомії та космічний корабель позаду.

Анунаки / Скриншот

Анунаки / Скриншот

Що відомо про самого Данілова

Окрім того, що Данілов – колишній шахтар, він сьогодні називає себе "доктором мануальної практики, академіком, професором вертеброревітології" і має власну "клініку" на Печерських пагорбах у Києві. До речі, жодного підтвердження присвоєння вчених звань "професора" або "академіка" Данілову немає. Немає і доказів здобуття ним хоча б якоїсь фахової медичної освіти.

За повідомленнями ЗМІ, Данілов навесні 2022 року виїхав з України до Словаччини, де живе у курортному містечку Дольний Кубін.

Активістка секти попалася на зливі росіянам даних про ЗСУ

Жителька Києва Христина Берестецька, яка називає себе волонтером проєкту "Созидательное общество" громадської спілки "АллатРа" була затримана у серпні 2022 року працівниками СБУ. У спецслужбі інформували, що жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва. Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал. Берестецька отримала підозру і була взята під варту.

Затримання членкині "АллатРа" Христини Берестецької / Фото: СБУ

Листування Берестецької з росіянами / Фото: СБУ

Зауважимо, що Берестецька є дружиною тренера з тхеквондо у ВТФ "Канон" Олександра Холода, а той – близьким другом Ігоря Данілова. Жінка також є дитячим тренером у цій школі тхеквондо. Однак на сторінці Беретстецької у "ВКонтакте" вказано, що вона працює у проєкті "Созидетельное общество".

Сторінка Берестецької у "Вконтакте" / Скриншот

До речі, серед сторінок відомих російський та проросійських публічних осіб, на які Берестецька підписана у "ВКонтакте", – Володимир Жириновський, Дмитро Медвєдєв, Віктор Медведчук, Тетяна Монтян та інші. Серед підписок користувачки – сторінки "Народно-освободительное движение", "Битва за Новороссию" тощо.

У Берестецької є понад 2000 "вконтактівських" друзів, а в альбомах багато фото з дітьми у спортзалі. Зауважимо, що на рекламі спортивного клубу "Канон" – символіка "АллатРа".

Реклама школи тхеквандо на сторінці Берестецької / Скриншот

Хто з відомих українців може бути членом "АллатРа"

За інформацією видання "Ґрунт", "членами двіжухи "АллатРа" є:

віцепрем’єрка України Ірина Верещук,

ексголова СБУ Іван Баканов,

підозрюваний у держзраді ексочільник кримського СБУ Олег Кулініч,

заступник керівника ЦСО відділу "А"СБУ Михайло Кухаренко,

мер Черкас Анатолій Бондаренко,

мер Коростеня Володимир Москаленко,

керівник управління Кіровоградської ОДА Віталій Останній,

ексдепутатка Надія Савченко,

співак Віталій Козловський.

Із частиною з них на каналах секти виходили інтерв’ю.

Мер Черкас Анатолій бондаренко / Скриншот

Надія Савченко на інтерв'ю на "АллатРа ТВ" / Скриншот

Віталій Козловський на "АллатРа ТВ" / Скриншот

А ще на зустрічах із представниками "АллатРа" не раз помічали першого президента України, нині вже покійного Леоніда Кравчука.

Леонід Кавчук давав інтерв'ю "АллатРа ТВ" / Скриншот

Зокрема, Верещук в інтерв’ю "АллатРа ТВ" кілька років тому розповідала таке:

"Мають знаходитись рухи, люди, які будуть усвідомлено приходити і пояснювати, даючи можливість розширити горизонт, почути, відчути, а відтак і сприйняти, а потім і від творити серед своїх знайомих те, що має нас об’єднувати. Те, заради чоло ми готові жити, працювати".

Віцепрем'єрка Ірина Верещук дала інтерв'ю представникам секти "АллатРа" / Скриншот

Раніше можливу причетність Баканова та Кулініча до секти "АллатРа" прокоментував журналістам нардеп, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко: "Щодо "Аллатри" не можу вам сказати. Я знаю, що у СБУ є представники цієї організації, також служать. Чи був саме Баканов і Кулініч, не можу вам сказати".

Соколова у своєму відео про діяльність секти розповіла: "Відомо, що донедавна "кріт" СБУ, підозрюваний у зраді Олег Кулініч, який сприяв окупації півдня України, опікувався і "АллатРою", і УПЦ МП – всім скопом, обома проєктами Кремля. З чого я роблю висновки, що довгі роки ці організації "кришувалися" з боку Служби безпеки України".

"Вже давно відомо, що релігійний фактор є одним із напрямків боротьби проти України з боку РФ. Спочатку – православна церква, потім ряд релігійних сект, організацій, куди водять українців, після чого вони стають членами секти і вторять ту саму політику, яку вторить Росія, або працюють на Росію. Чому й досі посібниками Кремля не зайнялася Служба безпеки України – не втямки. Тим більше, що Баканова там вже немає", – зауважила Соколова.

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