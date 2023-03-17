Американська компанія перебралась до Закарпаття заради українських військових

Обслуговувати протези бійцям доведеться щонайменше двічі на рік – саме тому сервісний центр в Україні був необхідний
Американський благодійний фонд, що безкоштовно протезує наших бійців у штатах, заснував сервісний центр для обслуговування протезів на Закарпатті. Там військові зможуть проходити реабілітацію, ремонтувати або замінити протез. Перші півсотні військових, що повернулися з Америки, нині вже реабілітуються на Закарпатті, йдеться в ТСН.
На моторошному відео 26-річний військовий Максим Даценко відзняв, як втратив ногу в бою під Вугледаром. “Це був бій, дуже близький контакт. На одних ділянках це вже було просто у окопах, на інших 100 метрів, десь 20 метрів. Людина ,яка наклала мені турнікет, вона там і загинула”, - розповідає Максим.
Підірвався на міні та втратив кінцівку і 52-річний дніпрянин Ігор Олійник. Поранений він потрапив у полон до ворога і пережив нелюдські знущання. “Вони взяли бензопилку, відпиляли один раз шматок кістки, потім другий раз… Вони хотіли дізнатися, де в певному місці, у населеному пункті, який особовий склад є, а я поняття не мав про це”, - каже боєць.
Нині майже пів сотні бійців, що пережили жахи війни та втратили кінцівки - знову ходять, бігають та навіть їздять за кермом та катаються на сноуборді. Повернутися до нормального життя їм допомогли в американському благодійному фонді протезування. “Коли почалася війна, ми думали, чим ми можемо допомогти в Америці. Подумали, що протезування – те що зараз треба. Ми відкрили клініку в Америці, зробили 46 пацієнтів, але протезів ми зробили 146. Тому що була по дві, три ампутації”, - каже президент фонду Юрій Аришидзе.
Перша група бійців, яких протезували американські лікарі, нині проходить реабілітацію на Закарпатті, де запрацював сервісний центр. Бійці зможуть безкоштовно займатися і звикати до протезів, а за потреби відремонтувати чи навіть замінити їх. “Ніхто не каже, як це важко – відкрити очі і розуміти, що ти не повний. Дуже важко усвідомлювати себе на візку, лежачим.. Ніхто не пояснить, що ти зможеш жити, їздити на машині, возити дитя у садочок. Найбільше, що я боявся, що я не зможу їздити, але нічого подібного”, - каже військовий Вадим.
Не просто навчити бійця ходити, або їздити з протезом, а й регулювати конструкцію під час носіння. Фактично- це постійний супроровід пацієнта, який з поверненням в Україну триває і далі. “Тут буде постійна робота реабілітолога з пацієнтом - протезиста з пацієнтом”, - додає Юрій.
Обслуговувати протези бійцям доведеться щонайменше двічі на рік – саме тому сервісний центр в Україні був необхідний, каже лікар, що виготовив для військових нові кінцівки. “Протез доводиться налаштовувати, бо культя зменшується в розмірах і коли це відбувається, вона змінюється. Ми це все маємо налаштувати, щоб воно було зручно, не натирало”, - каже протезист Яків Градинар.
Тож на навчання у Сполучених штатах хочуть запросити українських терапевтів, протезистів та техніків. “Ми не приїхали до України заради бізнесу, бізнесу у нас вистачає і в Америці. Ми приїхали, щоб допомогти у такий важкий для України час. Наша мета не лише допомогти у протезуванні, донести до американського суспільства, що війна продовжується, поранені повертаються з фронту”, - додає Яків.
Нині фінансуванням проєкту опікуються американські бізнесмени. В майбутньому ж- медики сподіваються на створення спеціальної державної програми, за якою українські бійці зможуть їздити на безкоштовне протезування. Станом тільки на зараз американські лікарі мають понад 750 заявок від поранених.
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