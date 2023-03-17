Американська компанія перебралась до Закарпаття заради українських військових

Американський благодійний фонд, що безкоштовно протезує наших бійців у штатах, заснував сервісний центр для обслуговування протезів на Закарпатті. Там військові зможуть проходити реабілітацію, ремонтувати або замінити протез. Перші півсотні військових, що повернулися з Америки, нині вже реабілітуються на Закарпатті, йдеться в ТСН.

На моторошному відео 26-річний військовий Максим Даценко відзняв, як втратив ногу в бою під Вугледаром. “Це був бій, дуже близький контакт. На одних ділянках це вже було просто у окопах, на інших 100 метрів, десь 20 метрів. Людина ,яка наклала мені турнікет, вона там і загинула”, - розповідає Максим.

Підірвався на міні та втратив кінцівку і 52-річний дніпрянин Ігор Олійник. Поранений він потрапив у полон до ворога і пережив нелюдські знущання. “Вони взяли бензопилку, відпиляли один раз шматок кістки, потім другий раз… Вони хотіли дізнатися, де в певному місці, у населеному пункті, який особовий склад є, а я поняття не мав про це”, - каже боєць.

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Нині майже пів сотні бійців, що пережили жахи війни та втратили кінцівки - знову ходять, бігають та навіть їздять за кермом та катаються на сноуборді. Повернутися до нормального життя їм допомогли в американському благодійному фонді протезування. “Коли почалася війна, ми думали, чим ми можемо допомогти в Америці. Подумали, що протезування – те що зараз треба. Ми відкрили клініку в Америці, зробили 46 пацієнтів, але протезів ми зробили 146. Тому що була по дві, три ампутації”, - каже президент фонду Юрій Аришидзе.

Перша група бійців, яких протезували американські лікарі, нині проходить реабілітацію на Закарпатті, де запрацював сервісний центр. Бійці зможуть безкоштовно займатися і звикати до протезів, а за потреби відремонтувати чи навіть замінити їх. “Ніхто не каже, як це важко – відкрити очі і розуміти, що ти не повний. Дуже важко усвідомлювати себе на візку, лежачим.. Ніхто не пояснить, що ти зможеш жити, їздити на машині, возити дитя у садочок. Найбільше, що я боявся, що я не зможу їздити, але нічого подібного”, - каже військовий Вадим.

Не просто навчити бійця ходити, або їздити з протезом, а й регулювати конструкцію під час носіння. Фактично- це постійний супроровід пацієнта, який з поверненням в Україну триває і далі. “Тут буде постійна робота реабілітолога з пацієнтом - протезиста з пацієнтом”, - додає Юрій.

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Обслуговувати протези бійцям доведеться щонайменше двічі на рік – саме тому сервісний центр в Україні був необхідний, каже лікар, що виготовив для військових нові кінцівки. “Протез доводиться налаштовувати, бо культя зменшується в розмірах і коли це відбувається, вона змінюється. Ми це все маємо налаштувати, щоб воно було зручно, не натирало”, - каже протезист Яків Градинар.

Тож на навчання у Сполучених штатах хочуть запросити українських терапевтів, протезистів та техніків. “Ми не приїхали до України заради бізнесу, бізнесу у нас вистачає і в Америці. Ми приїхали, щоб допомогти у такий важкий для України час. Наша мета не лише допомогти у протезуванні, донести до американського суспільства, що війна продовжується, поранені повертаються з фронту”, - додає Яків.

Нині фінансуванням проєкту опікуються американські бізнесмени. В майбутньому ж- медики сподіваються на створення спеціальної державної програми, за якою українські бійці зможуть їздити на безкоштовне протезування. Станом тільки на зараз американські лікарі мають понад 750 заявок від поранених.

Американський благодійний фонд заснував на Закарпатті центр реабілітації для поранених військових

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