Біля Києва спалахнула пожежа: в небо піднімається чорний дим

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Користувачі соціальних мереж пишуть про чорний дим, який підіймається у небо з боку Василькова.

В ДСНС Київської області повідомили сайту ТСН.ua, що зайнялося у селищі Гатне у Фастівському районі.

Пожежа під Києвом / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"

"В Гатному зайнявся приватний будинок. Загорілося сміття. Площа пожежі 18 квадратних метрів. Рятувальники вже ліквідовують загорання", –повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Пожежа під Києвом / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"

Там додають, що інформації про постраждалих немає. Також поки невідомо про причину займання.

Нагадаємо, вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів, однак повітряна тривога не оголошувалася. Внаслідок вибуху в приміщенні МВС у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині та пожежі у складському приміщенні загинули 4 працівники експертної служби Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

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