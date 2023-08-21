Біля Києва спалахнула пожежа: в небо піднімається чорний дим

Біля столиці зайнявся приватний будинок.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Користувачі соціальних мереж пишуть про чорний дим, який підіймається у небо з боку Василькова.
В ДСНС Київської області повідомили сайту ТСН.ua, що зайнялося у селищі Гатне у Фастівському районі.
"В Гатному зайнявся приватний будинок. Загорілося сміття. Площа пожежі 18 квадратних метрів. Рятувальники вже ліквідовують загорання", –повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області.
Там додають, що інформації про постраждалих немає. Також поки невідомо про причину займання.
Нагадаємо, вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів, однак повітряна тривога не оголошувалася. Внаслідок вибуху в приміщенні МВС у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині та пожежі у складському приміщенні загинули 4 працівники експертної служби Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
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