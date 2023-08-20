Вибух у приміщенні МВС на Київщині: стала відома кількість загиблих

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. В місті повітряної тривоги не оголошували.

Внаслідок вибуху в приміщенні МВС у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині 19 серпня і пожежі у складському приміщенні загинули чотири працівника експертної служби Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Про це повідомила "Суспільному" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Місцеві розповідають, що чули приблизно 20 вибухів. Правоохоронці перекрили дорогу та не випускають людей.

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.

Тоді він повідомляв, що причиною вибуху не був приліт.

"Однозначно – не приліт. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню. Прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі", – зазначив Клименко.

Додамо, що 19 серпня на Київщині пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було. У Мережі є відео, де можна побачити, що на місці вибухів спалахнула пожежа і видно великий стовп диму. Згодом стало відомо, що інцидент стався на Петропалівській Борщагівці біля Києва.