Битва за Донбас: військовий експерт відповів, чи виграє Україна цю боротьбу

Битва за Донбас: військовий експерт відповів, чи виграє Україна цю боротьбу

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна сьогодні наносить окупантам величезних втрат, що згодом допоможе ЗСУ перейти в контрнаступ.

За словами Жданова, Україна наразі "вимотує" окупантів.

Про це військовий експерт сказав в інтерв’ю ТСН.

"На жаль, ми були змушені поступатися територією. Але це за рахунок того, що ми наносимо максимальні втрати російським військам. Фактично ми вимотуємо збройні сили Росії на нашій території, що потім дасть нам змогу переходити до контрнаступальних дій", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу.

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