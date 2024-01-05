"Це трошки дивно": Буданов – про пропозицію Кадирова щодо обміну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що доволі скептично ставиться до заяв росЗМІ про те, що очільник Чечні Рамзан Кадиров нібито запропонував США зняти санкції з його родичів в обмін на українських полонених.

Про це керівник ГУР сказав в інтерв'ю 1+1.

"Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з'являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, вона знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть, але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа "зніміть санкції з моєї родини" третім країнам і "віддайте мені моїх коней", до речі, які перебувають в іншій державі – це трошки дивно, як на мене", – зазначив Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Буданов розкриває таємниці! Про обмін полоненими, рейд на Бєлгородщину та "смерть" Герасимова".

Нагадаємо, росЗМІ писали про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції з його родичів в обмін на звільнення 20 українських полонених. Список українських військових Кадиров передав американському ексрозвідникові Скотту Ріттеру, який напередодні прибув до Грозного.

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