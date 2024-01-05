"Это немного странно": Буданов – о предложении Кадырова по обмену

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что достаточно скептически относится к заявлениям росСМИ о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных.

Об этом руководитель ГУР сказал в интервью 1+1.

"Я вообще довольно странно воспринимаю заявления, появляющиеся через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого нужно выйти. Если не знает, ему подскажут, но поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа "снимите санкции с моей семьи" третьим странам и "отдайте мне моих лошадей", которые, кстати, находятся в другом государстве – это немного странно, как по мне", — отметил Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Буданов раскрывает тайны! Об обмене пленными, рейде на Белгородщину и "смерти "Герасимова".

Напомним, росСМИ писали о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на освобождение 20 украинских пленных. Список украинских военных Кадыров передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который накануне прибыл в Грозный.

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