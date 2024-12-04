Чи вступить Україна до НАТО: останні заяви та рішення

На закритих брифінгах йшлося про те, що Україна таки може стати членом НАТО.

Україні терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для захисту певних обʼєктів енергосистеми. Цей перелік міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже передав генсеку НАТО у Брюсселі. Там триває зустріч політичного блоку Альянсу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокофʼєвої.

Під час зустрічі політичного блоку НАТО Україна зробила різку заяву. Йдеться про те, що ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО, а тому закликаємо нас туди запросити, щоби ефективно протидіяти російському шантажу.

Заява МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заходить в штаб квартиру Альянсу з оригіналом Будапештського меморандуму, якому днями виповнилось 30 років. Головний дипломат країни не хоче називати документом те, що тримає у руках.

"Цей папірець не зміг убезпечити Україну. Тому, звичайно, ми разом з колегами в Альянсі будемо обговорювати концепцію миру через силу. І ми маємо чітке розуміння, які кроки нам потрібні від наших друзів, щоб виконувати нашу домашню роботу", — каже він.

Андрій Сибіга

Марк Рютте, новий генсек НАТО, який напередодні попередив Дональда Трампа про страшну загрозу для США у разі підписання мирного договору на умовах Росії, сьогодні вперше приймає у себе в штаб-квартирі політичний блок Альянсу. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО прибули до Брюсселя, щоби обговорити найбільші загрози, які стоять перед Альянсом.

"Путін не зацікавлений у мирі. Він тисне, намагається захопити більше території. Що сильнішою буде наша військова підтримка України зараз, то сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", — каже генсек НАТО.

Щодо заяви України тут навіть на закритих брифінгах всі говорять — Україна стане членом Альянсу. Рішення союзників однозначне. Але наголошують, що нині не будуть розсипатися у гучних, але голослівних заявах, а краще зосередяться на реальній допомозі.

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Міністр Сибіга приїхав на зустріч з конкретним списком засобів захисту, які допоможуть пережити Україні непросту зиму. Він в статусі міністра на подібній зустрічі вперше. А от для Ентоні Блінкена в статусі держсекретаря США — це останній візит. Саме під час нього між Україною та Сполученими Штатами був підписаний меморандум.

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