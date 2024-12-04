Годжес оцінив, що переламає перебіг війни в Україні

Зброя не є вирішальною.
Велика війна Росії в Україні стала викликом як для самої країни, так і для її західних союзників. Зараз ключовим завданням світу є питання її завершення.
Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес в коментарі "РБК-Україна".
З його слів, наразі бойові дії дійшли до тієї фази, коли будь-яка найпотужніша зброя не може стати вирішальною.
"Єдиним переломним моментом буде декларація про перемогу України як стратегічна мета Америки", - вважає Годжес.
Втім, це не означає, що нещодавнє рішення Штатів про надання дозволу на удари далекобійними американськими є безкорисним. Використання ATACMS, Storm Shadow і SCALP дозволяє українським військовим ефективніше завдавати ударів по штабах, логістиці та артилерії ворога.
Нагадаємо, очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив про присутність Москви у світових конфліктах. Саме тому країнам Альянсу варто "серйозно поставитися" до оборонних видатків.
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