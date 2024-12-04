Годжес оценил, что переломит ход войны в Украине

Великая война России в Украине стала вызовом как самой стране, так и ее западным союзникам. Сейчас ключевой задачей мира является вопрос ее завершения.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, сейчас боевые действия дошли до той фазы, когда любое мощное оружие не может стать решающим.

"Единственным переломным моментом будет право на победу Украины как стратегическая цель Америки", — считает Годжес.

Впрочем, это не означает, что недавнее решение Штатов о предоставлении разрешения на удары дальнобойными американскими бесполезно. Использование ATACMS, Storm Shadow и SCALP позволяет украинским военным эффективнее наносить удары по штабам, логистике и артиллерии врага.

Напомним, глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил о присутствии Москвы в мировых конфликтах. Именно поэтому странам Альянса следует "серьезно отнестись" к оборонным расходам.

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