Вступит ли Украина в НАТО: последние заявления и решения

На закрытых брифингах говорилось о том, что Украина таки может стать членом НАТО.

Украине срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны для защиты определенных объектов энергосистемы. Этот перечень министр иностранных дел Андрей Сибига уже передал генсеку НАТО в Брюсселе. Там проходит встреча политического блока Альянса.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Во время встречи политического блока НАТО Украина сделала резкое заявление. Речь идет о том, что мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО, а потому призываем нас туда пригласить, чтобы эффективно противодействовать российскому шантажу.

Заявление МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заходит в штаб квартиру Альянса с оригиналом Будапештского меморандума, которому на днях исполнилось 30 лет. Главный дипломат страны не хочет называть документом то, что держит в руках.

"Эта бумажка не смогла обезопасить Украину. Поэтому, конечно, мы вместе с коллегами в Альянсе будем обсуждать концепцию мира через силу. И мы имеем четкое понимание, какие шаги нам нужны от наших друзей, чтобы выполнять нашу домашнюю работу", — говорит он.

Андрей Сибига

Марк Рютте, новый генсек НАТО, который накануне предупредил Дональда Трампа о страшной угрозе для США в случае подписания мирного договора на условиях России, сегодня впервые принимает у себя в штаб-квартире политический блок Альянса. Министры иностранных дел стран-членов НАТО прибыли в Брюссель, чтобы обсудить самые большие угрозы, которые стоят перед Альянсом.

"Путин не заинтересован в мире. Он давит, пытается захватить больше территории. Чем сильнее будет наша военная поддержка Украины сейчас, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров", — говорит генсек НАТО.

Относительно заявления Украины здесь даже на закрытых брифингах все говорят — Украина станет членом Альянса. Решение союзников однозначное. Но отмечают, что сейчас не будут рассыпаться в громких, но голословных заявлениях, а лучше сосредоточатся на реальной помощи.

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Министр Сибига приехал на встречу с конкретным списком средств защиты, которые помогут пережить Украине непростую зиму. Он в статусе министра на подобной встрече впервые. А вот для Энтони Блинкена в статусе госсекретаря США – это последний визит. Именно в его ходе между Украиной и Соединенными Штатами был подписан меморандум.

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