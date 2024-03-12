Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чого ЗСУ бракує на фронті - командир відділення відповів

Чого ЗСУ бракує на фронті - командир відділення відповів

Дмитро Гапчинський

Військовий пригадав, як їм довелось економити снаряди до гранатомета.

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський розповів, що українській армії бракує техніки та військових. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами командира відділення, ЗСУ бракує усього - починаючи від снарядів та бійців. Він наголосив, що бували і ситуації, коли потрібно було берегти набої. 

"Нам треба більше техніки, більше засобів ураження. У нас були ситуація, коли до гранатомета не було снарядів. І кажуть - бережи набої. Тобто бували і такі випадки. Усе нам треба - і бійців, і техніки, і снарядів. Ворог дуже сильний та потужний. У нас повинно бути не менше, ніж їх", - сказав Гапчинський. 

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація