Чого ЗСУ бракує на фронті - командир відділення відповів

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський розповів, що українській армії бракує техніки та військових.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами командира відділення, ЗСУ бракує усього - починаючи від снарядів та бійців. Він наголосив, що бували і ситуації, коли потрібно було берегти набої.

"Нам треба більше техніки, більше засобів ураження. У нас були ситуація, коли до гранатомета не було снарядів. І кажуть - бережи набої. Тобто бували і такі випадки. Усе нам треба - і бійців, і техніки, і снарядів. Ворог дуже сильний та потужний. У нас повинно бути не менше, ніж їх", - сказав Гапчинський.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України.

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