Чому українці повертаються під ракети росіян: волонтер пояснив проблему ВПО

У соціальних мережах активно обговорюють новину про повернення громадян до своїх домівок у прифронтові регіони України. Ба більше, дехто з українських політиків заявляє, що українці масово повертаються на території, які вже тимчасово окуповані ворогом.

Народний депутат Максим Ткаченко шокував заявою, що вже 150 тисяч українців повернулися на окуповані території, через те, що не змогли знайти роботу чи житло на підконтрольній Україні території, але згодом, політик спростував свою заяву.

Реакція Офісу президента

Заяву депутата про те, що тисячі українців повертаються на тимчасово окуповані території спростувала Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента.

Інформацію про тисячі ВПО, які повертаються на тимчасово окуповані території заступниця керівника ОП назвала брехнею та хайпом.

"Усе, що держава обіцяє за законом, вона робить. Можливо, цього недостатньо, але в нас йде війна, і ресурси держави обмежені. Втім, це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги. Так, держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі. Але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку саме роботу за такі саме гроші, як було. Бо ми на війні. Але для тих, хто хоче працювати, робота є", – написала на своїй сторінці у соціальній мережі Ірина Верещук.

Що кажуть волонтери?

Тема внутрішньо переміщених осіб (ВПО) дуже важка. Йдеться про приблизно 4,5 мільйона громадян, які мають статус ВПО. Це люди, які через російську агресію втратили практично все – роботу, житло, більшу частину майна.

Волонтери не виключають, що до своїх домівок у прифронтових регіонах можуть повертатися громадяни, але це аж ніяк не масове явище.

Це можуть бути люди, які не змогли знайти роботу на підконтрольній Україні території, не отримали належної підтримки від держави, і маючи більш-менш вцілілий будинок десь на Херсонщині, Сумщині чи Донеччині, повертаються туди, незважаючи на те, що жити доведеться під постійними обстрілами росіян.

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Чому люди повертаються?

За словами волонтера Юрія Фанигіна, людей, які повертаються у прифронтові регіони не багато, але вони є. Восени та влітку ситуація була різною – хтось від’їжджав з Херсонщини, а хтось навпаки повертався додому з інших областей України, де отримав тимчасовий прихисток. Інша справа Донбас, на Покровському напрямку взагалі всі лише виїжджали з цього регіону через наступ росіян.

"Я чув від колег про випадки повернення людей у прифронтові міста та села, але це були поодинокі випадки. Також є багато історій про безпрецедентні повернення українців до окупованого росіянами Маріуполя. Але наскільки вони правдиві – я оцінювати не беруся. Можу сказати, що за 10 років війни, на державному рівні не створено належної системи з масштабної гуманітарної підтримки для ВПО. Я маю на увазі їх інтеграцію у суспільство – допомоги з житлом, роботою, умовами та навіть належним ставлення до переселенців. Тому і не дивно, що люди повертаються у небезпечні регіони", – розповідає ТСН.ua волонтер Юрій Фанигін.

Співрозмовник переконаний, що держава недостатньо працює у цьому напрямку саме інформаційно.

"Уявіть собі, що людина втратила житло й роботу. Селище чи вулиця, де вона прожила пів життя, знищені. Людина отримала моральну та психологічну травму, вона наодинці зі своєю проблемо. А на новому місці її ігнорують або ще "краще", вимагають вдячності. Що робити такій людині? Перша думка – повернутися у рідні стіни, якщо вони ще вціліли", – розповідає Юрій Фанигін.

Черги за харчами та брак уваги

Волонтер додає, що Україна отримує багато допомоги від іноземних гуманітарних організацій. А от від держави досі немає комплексного підходу до вирішення усіх наявних проблем з ВПО. Та підкреслює, що подолання гуманітарної катастрофи через війну, у нас досі вирішується за рахунок ініціативних людей – волонтерів, гуманітарних фондів, міжнародних організацій.

"Буквально сьогодні спостерігав у одному з фондів чергу за їжею, гуманітарними та гігієнічними наборами, у якій стояли люди зі статусом ВПО. До речі, такої допомоги стало менше, через складнощі з ввезення до України гуманітарних вантажів. Людям важко винайняти житло в іншому місті, бо воно непомірно дороге, важко знайти роботу з достойною оплатою. Хоча держслужба зайнятості рапортує про безліч наявних вакансій. Насправді все дуже складно. Я гадаю, що державі слід звернути на це увагу і визнати наявну проблему та вирішувати її", – каже волонтер.

Раніше ТСН.ua розповідав, що українці масово повертаються в окупований Маріуполь: яка причина.

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