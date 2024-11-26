Почему украинцы возвращаются под ракеты россиян: волонтер объяснил проблему ВПЛ

В социальных сетях активно обсуждают новость о возвращении граждан в свои дома в прифронтовые регионы Украины. Более того, некоторые украинские политики заявляют, что украинцы массово возвращаются на территории, которые уже временно оккупированы врагом.

Народный депутат Максим Ткаченко шокировал заявлением, что уже 150 тысяч украинцев вернулись на оккупированные территории из-за того, что не смогли найти работу или жилье на подконтрольной Украине территории, но впоследствии политик опроверг свое заявление.

Реакция Офиса президента

Заявление депутата о том, что тысячи украинцев возвращаются на временно оккупированные территории, опровергла Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента.

Информацию о тысячах ВПЛ, возвращающихся на временно оккупированные территории, заместитель руководителя ОП назвала ложью и хайпом.

"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не причина ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую ​​же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", – написала на своей странице в социальной сети Ирина Верещук.

Что говорят волонтеры?

Тема внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) очень трудна. Речь идет о примерно 4,5 миллионе граждан, имеющих статус ВПЛ. Это люди, которые из-за российской агрессии потеряли практически все – работу, жилье, большую часть имущества.

Волонтеры не исключают, что в свои дома в прифронтовых регионах могут возвращаться граждане, но это отнюдь не массовое явление.

Это могут быть люди, которые не смогли найти работу на подконтрольной Украине территории, не получили должной поддержки от государства, и имея более-менее уцелевший дом где-то на Херсонщине, Сумщине или Донбассе, возвращаются туда, несмотря на то, что жить придется под постоянными обстрелами россиян.

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Почему люди возвращаются?

По словам волонтера Юрия Фаныгина, людей, которые возвращаются в прифронтовые регионы не много, но они есть. Осенью и летом ситуация была разной – кто-то уезжал из Херсона, а кто-то наоборот возвращался домой из других областей Украины, где получил временное убежище. Другое дело Донбасс, на Покровском направлении вообще все только выезжали из этого региона из-за наступления россиян.

"Я слышал от коллег о случаях возвращения людей в прифронтовые города и села, но это были единичные случаи. Также есть много историй о беспрецедентных возвращениях украинцев в оккупированный россиянами Мариуполь. Но насколько они правдивы – я оценивать не берусь. Могу сказать, что за 10 лет войны, на государственном уровне не создана надлежащая система по масштабной гуманитарной поддержке для ВПЛ. Я имею в виду их интеграцию в общество – помощь с жильем, работой, условиями и даже надлежащим отношением к переселенцам. Поэтому и неудивительно, что люди возвращаются в опасные регионы", – рассказывает ТСН.ua волонтер Юрий Фаныгин.

Собеседник уверен, что государство недостаточно работает в этом направлении именно информационно.

"Представьте себе, что человек потерял жилье и работу. Поселок или улица, где он прожил пол жизни, уничтожены. Человек получил моральную и психологическую травму, он наедине со своей проблемой. А на новом месте его игнорируют или еще "лучше", требуют признательности. Что делать такому человеку? Первая мысль – вернуться в родные стены, если они еще уцелели", – рассказывает Юрий Фаныгин.

Очереди за продовольствием и нехватка внимания

Волонтер добавляет, что Украина получает много помощи от иностранных гуманитарных организаций. А вот от государства до сих пор нет комплексного подхода к решению всех имеющихся проблем с ВПЛ. Но подчеркивает, что преодоление гуманитарной катастрофы из-за войны у нас до сих пор решается за счет инициативных людей – волонтеров, гуманитарных фондов, международных организаций.

"Буквально сегодня наблюдал в одном из фондов очередь за едой, гуманитарными и гигиеническими наборами, в которой стояли люди со статусом ВПЛ. Кстати, такой помощи стало меньше, из-за сложностей по ввозу в Украину гуманитарных грузов. Людям трудно снять жилье в другом городе, потому что оно непомерно дорого, трудно найти работу с достойной оплатой. Хотя госслужба занятости рапортует о множестве имеющихся вакансий. На самом деле все очень сложно. Я думаю, что государству следует обратить на это внимание, признать существующую проблему и решать ее", – говорит волонтер.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что украинцы массово возвращаются в оккупированный Мариуполь: какая причина.

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