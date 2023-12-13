Кібератака на “Київстар”: Vodafone та Lifecell також заявили про початок проблем

У операторів мобільного зв’язку Vodafone та Lifecell можуть розпочатись перебої. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook представник комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

“Якщо таки оператор не відновить своє ядро, то два інших оператора можуть почати працювати з перебоями. Це буде пов’язано з перевантаженням саме мережі на рівні доступу. І якщо так трапиться, то оператори вимушені будуть зменшити кількість сервісів, які вони надають через мережу”, — повідомив Федієнко.

До цього він додав, що “практично за день населення України повністю розкупило е-сім інших операторів. Мова йде про те, що був за один день реалізований річний запас карток”.

В коментарі для ТСН.ua Олександр Федієнко повідомив, що причиною перебоїв може бути те, що нині працюючі оператори не готувались до такого стрибка кількості абонентів.

“Будь-яка мережа має обмеження по пропускній спроможності. Коли мережу розширюють або прогнозують збільшення кількості абонентів, вона планово заздалегідь збільшується. Мережа планово не готувалась до такого стрибка кількості абонентів”, — каже Федієнко.

За словами Олександра Федієнка, фахівцям оператора може знадобиться або 2-3 дні на відновлення роботи сервісів, або більше часу — все залежить від масштабів пошкоджень, які були нанесені.

“Провести операцію такого рівня могли тільки люди, які працюють у схожих операторах зв’язку та розуміють специфіку роботи операторів. Я думаю, що атаку робили представники іншого оператора, звісно, не українського”, — резюмував пан Олександр.

Чи буде мобільний колапс: оператори відповіли

Представники мобільних операторів Vodafone та Lifecell в коментарі для ТСН.ua повідомили, що наразі навантаження на їхні мережі дійсно є великим.

В компанії Vodafone кажуть, що навантаження на їхню мережу значно зросло, що логічно може впливати на швидкість та якість сервісів. Проте наразі сервіси оператора працюють відносно стабільно.

“Ми не могли не відчути того, що фактично півкраїни намагається змінити Мережу. В деяких регіонах навантаження збільшилось до 30%. Це доволі суттєво для мережі, вона працює з надмірним навантаженням, але ситуація контрольована. Нашою мережею зараз користуються не тільки наші мобільні та абоненти іншого оператора, а й ті, хто замінював домашній інтернет. Це могло впливати на загальну швидкість в мережі, на якість відеосервісів. Ми також відзначили, що навантаження на 3G-мережу було значно більшим, ніж на 4G”, — розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця компанії Вікторія Павловська.

До цього вона додає, що радить абонентам розміщувати сім-карту в першому слоті свого смартфона, який точно підтримує 4G: “Це покращить швидкість та якість мобільних сервісів”.

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В компанії Lifecell також заявляють про збільшення навантаження.

В коментарі для ТСН.ua пресслужба компанії так охарактеризувала ситуацію: “Наразі робота мережі lifecell стабільна. Ми фіксуємо підвищене навантаження на нашу мережу, зокрема помітний приріст навантаження йде на мережу 2G. Однак, послуги надаються з достатнім рівнем якості, подекуди має місце незначне зменшення швидкості. Спостерігаємо за ситуацією у мережі й оперативно вживаємо всі заходи з мінімізації ризиків.

Наша команда працює над забезпеченням стійкості мережі lifecell й коректної роботи сервісів для абонентів, підсилено також інформаційну безпеку. Здійснено заходи, які мають випередити можливі проблеми, пов’язані із суттєвим навантаженням на мережу”.

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