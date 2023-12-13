Кибератака на Киевстар: Vodafone и Lifecell также заявили о начале проблем

У операторов мобильной связи Vodafone и Lifecell могут начаться перебои. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

“Если оператор не восстановит свое ядро, то два других оператора могут начать работать с перебоями. Это будет связано с перегрузкой сети на уровне доступа. И если так случится, то операторы вынуждены будут снизить количество сервисов, которые они предоставляют через сеть”, — сообщил Федиенко.

К этому он добавил, что практически за день население Украины полностью раскупило е-семь других операторов. Речь идет о том, что был за один день реализован годовой запас карт”.

В комментарии для ТСН.ua Александр Федиенко сообщил, что причиной перебоев может быть то, что работающие операторы не готовились к такому скачку количества абонентов.

“Любая сеть имеет ограничения по пропускной способности. Когда сеть расширяет или прогнозирует увеличение количества абонентов, она планово заранее увеличивается. Сеть планово не готовилась к такому скачку количества абонентов», — говорит Федиенко.

По словам Александра Федиенко, специалистам оператора может понадобиться либо 2-3 дня на возобновление работы сервисов, либо больше времени — все зависит от масштабов нанесенных повреждений.

Провести операцию такого уровня могли только люди, работающие в подобных операторах связи и понимающие специфику работы операторов. Я думаю, что атаку предпринимали представители другого оператора, конечно, не украинского», — резюмировал Александр.

Будет ли мобильный коллапс: операторы ответили

Представители мобильных операторов Vodafone и Lifecell в комментарии для ТСН.ua сообщили, что сейчас нагрузка на их сети действительно велика.

В Vodafone говорят, что нагрузка на их сеть значительно возросла, что логично может влиять на скорость и качество сервисов. Однако сервисы оператора работают относительно стабильно.

Мы не могли не почувствовать того, что фактически полстраны пытается изменить Сеть. В некоторых регионах нагрузка увеличилась до 30%. Это очень важно для сети, она работает с чрезмерной нагрузкой, но ситуация контролируемая. Нашей сетью сейчас пользуются не только наши мобильные и абоненты другого оператора, но и те, кто заменял домашний интернет. Это могло влиять на общую скорость сети, на качество видеосервисов. Мы также отметили, что нагрузка на 3G-сеть была значительно больше, чем на 4G”, — рассказала в комментарии для ТСН.ua представитель компании Виктория Павловская.

К этому она добавляет, что советует абонентам размещать сим-карту в первом слоте своего смартфона, точно поддерживающего 4G: "Это улучшит скорость и качество мобильных сервисов".

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В компании Lifecell также заявляют об увеличении нагрузки.

В комментарии для ТСН.ua пресс-служба компании так охарактеризовала ситуацию: “В настоящее время работа сети lifecell стабильна. Мы фиксируем повышенную нагрузку на нашу сеть, в частности, заметный прирост нагрузки идет на сеть 2G. Однако, услуги предоставляются с достаточным уровнем качества, иногда имеет место незначительное уменьшение скорости. Наблюдаем за ситуацией в сети и оперативно принимаем все меры по минимизации рисков.

Наша команда работает над обеспечением устойчивости сети lifecell и корректной работы сервисов для абонентов, усилена также информационная безопасность. Предприняты меры, которые должны предотвратить возможные проблемы, связанные с существенной нагрузкой на сеть”.

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