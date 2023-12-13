Умерла вторая самая старая женщина в мире: сколько ей было лет

В Японии умерла самая старая жительница страны.

Об этом пишет Kyodo News.

Фуса Тацуми ушла из жизни 12 декабря в возрасте 116 лет.

Тацуми родилась 25 апреля в 1907 году. В последнее время женщина, которая жила в доме престарелых в Кассивари, в основном лежала в постели.

Фуса Тацуми / Фото: Kyodo News

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, она стала самым старым человеком, живущим в Японии, в апреле в прошлом году после смерти 119-летней женщины в Фукуоке.

По состоянию на январь этого года самой старой из ныне живущих в мире женщин является Мария Браньяс Морера из Испании, которой сейчас 116 лет. Недавно ученые начали изучать долгожительницу. Они надеются, что образцы, которые они взяли у нее, смогут раскрыть секрет долгой жизни и помочь им разработать новое лекарство от заболеваний, в частности рака.

Напомним, эксцентричный миллионер скончался после многолетнего уединения. Сорвавший джекпот мужчина прожил большую часть своей жизни в одиночестве.

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