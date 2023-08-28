Долар дорожчає: який курс валют в Україні прогнозують фінансові аналітики і чи буде обвал гривні

Що наразі вигідніше – євро, долар, і чи є інші варіанти – читайте в щотижневому проєкті сайту ТСН.ua.

Курс валют в Україні змінюється. Так, продовжує дорожчати долар. Весь минулий тиждень його курс на готівковому ринку, незважаючи на невеликі коливання вгору-вниз, повільно, але зростав. У підсумку американська валюта за тиждень подорожчала ще на 25 копійок, а від початку серпня – на 1 гривню 15 коп. Тобто гривня за неповний місяць втратила майже 3% вартості.

Що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку", це банки та ПОВ (пункти обміну валют), в цілому панував висхідний тренд. Та якщо в банках курс досяг максимуму у вівторок, 22 серпня, потім знизився і стабілізувався, то у ПОВ валюта дорожчала весь робочий тиждень.

У банках найвищий середній курс був у вівторок: 38,46 грн/долар у продажу і 37,46 грн/долар у покупці, потім упав на 60 коп. у продажу і на 40 коп. у покупці і завмер на 37,86 і 37,06. У підсумку за тиждень долар подорожчав у банках майже на гривню, як у продажу, так і в покупці. Однак реальний курс продажу починався від 38,20 грн, дешевої валюти в банках на продаж не було.

У ПОВ висхідний тренд залишився сталим, на вихідних курс був 38,45 грн/долар у продажу, та 38,00 у покупці. За тиждень долар в обмінниках подорожчав у продажу на 29 коп., у покупці на 32 коп. Також уже півмісяця зберігається значна різниця в курсах між банками та ПОВ, перш за все у покупці готівки: здати валюту в обмінний пункт дорожче майже на гривню, ніж у банк.

Середній курс євро мінявся так само, як і курс долара, а співвідношення між ними залишалось сталим: 1,08 долара за євро. Перед вихідними, середній курс продажу в банках був 41,25 грн/євро, курс покупки – 40,25. У ПОВ, які працюють без вихідних – відповідно 41,90 та 41,45 грн/євро. Однак євровалюта була далеко не скрізь і в основному номіналом від 50 євро і вище.

Як пояснив Олександр Охріменко, у банках і ПОВ зараз різні клієнти, тому така значна різниця в курсах.

"ПОВи нерідко працюють на тіньовий бізнес, тому ставлять високий курс купівлі валюти, щоб фізособа-продавець ішов до них, а не в банк, – говорить Охріменко. – Адже у них нема можливості придбати готівку на міжбанківському ринку, яка є у банків. А фізособи-покупці шукають де дешевше, а дешевше у банках. До того ж, у банках мінімальний ризик купити фальшивки. Є невеликі банки, які дорого скуповують долари і євро, але не продають, хоча виставляють низький курс продажу. Це також арифметично впливає на середній курс по ринку".

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, спостерігалась значна волатильність курсу покупки долара, тобто швидка його зміна вгору-вниз. Курс продажу був майже стабільним і близьким до "білого" ринку: 38,40-38,50 грн/долар та 41,90 грн/євро.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар.

Для євро на понеділок, 28 серпня, НБУ встановив курс 39,66 грн/євро (-6 коп.).

Чого очікувати на цьому тижні

Експерти говорять, що перехідний тиждень між літом і осінню, з 28 серпня по 3 вересня, не змінить висхідного тренду: долар і євро й далі повільно дорожчатимуть.

"Готівковий курс поступово наближуватиметься до 39 грн/долар, але не перетне цієї позначки, – прогнозує Олександр Охріменко. – Валюта буде у продажу, ажіотажу з її придбанням серед населення не очікую".

Олег Пендзин упевнений, що ситуація на валютному ринку контрольована Нацбанком і стабільна. Поки всі чекають на проєкт держбюджету України на 2024 рік, котрий має бути підготовлений урядом до 15 вересня. Тоді стане зрозумілим, за рахунок чого виконуватиметься його дохідна частина, який буде закладено курс долара тощо.

"Якщо планується емісія гривні, то варто очікувати значної девальвації, можливо навіть понад 40 грн/долар, якщо отримуватимемо допомогу західних партнерів, курс не підніметься вище 39, – аналізує Олег Пендзин. – Зараз банки і бізнес накопичують валюту, готуючись до гіршого сценарію, тому курс поступово зростає. Готівковий долар ще тиждень коштуватиме близько 38,5 грн у продажу".

Андрій Шевчишин відзначив: минулого тижня Нацбанк продав на міжбанківському ринку на 12% менше валюти, ніж тижнем раніше, регулятором розпочато жорсткі перевірки ПОВ, виявлено багато порушень, ряд великих операторів позбавлено ліцензій.

"Попит на валюту стабілізувався, тому прийдешній тиждень очікується спокійним, курс буде в коридорі 38-39 грн/долар, але спред, тобто різниця між курсами покупки й продажу, залишиться значним, близько 1 грн на доларі", – говорить Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти поступово починають приходити до "спільного знаменника", і він, на жаль, не на користь гривні.

Олег Пендзин нагадав: час коротких депозитів у гривні добігає кінця. На його думку, ще можна спробувати щось заробити, поклавши у банк на місяць 30-40 тисяч гривень під 16% річних і більше.

"Наприкінці вересня отримаєте дохід близько 500 гривень, але далі потрібно буде придивлятись до твердішої валюти, адже долар, схоже, не збирається зупинятись. Не кажучи вже про його здешевлення, в Україні восени так не буває", – попередив експерт.

Андрій Шевчишин, як і раніше, впевнений, що валюта є більш надійним засобом зберегти заощадження.

"Купувати долари по 39 гривень, як уже продають деякі банки, звісно, не варто, є вигідніші пропозиції. Але нагадаю: це гра в довгу, тут головне – не заробити, а не втратити", – акцентував експерт.

Нарешті Олександр Охріменко пропонує два шляхи інвестування зайвих коштів. Перший – у товари довготривалого користування, які, на його думку, вже за місяць-два коштуватимуть на 20-25% більше ніж зараз, через зростання курсу долара. Другий шлях – купувати валюту, але не долари, а євро.

"Західні аналітики говорять про значне посилення євровалюти у найближчі місяці, – пояснив Охріменко. – Якщо нині співвідношення долара до євро складає 1,08, тобто 1 долар 8 центів за євро, то у січні 2024 року може бути вже 1,16. У гривнях це дасть додатковий виграш приблизно у три гривні, на кожній "одиниці" валюти, якщо зараз придбати не долар, а євро".

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