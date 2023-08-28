Спека в Україні посилиться до +37: синоптикиня повідомила, коли стане прохолодніше

Погода в Україні зараз є чи не найспекотнішою у Європі.

Більшість областей України від 28 серпня охопить ще сильніша спека, ніж напередодні. Протягом тижня температура повітря досягатиме +32+37 градусів.

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Мережі.

"Тут мені пишуть на мої попередні прогнози про посилення спеки, мовляв, а це тіпа не спека? Так, це ще не спека. Тобто це спекотна погода, але лайт-варіант", – зазначила синоптикиня.

Також читайте Як довго в Україні протримається спека: синоптичний прогноз до кінця літа

Вона поінформувала, що сильна спека до більшості областей України заходить фактично 28 серпня. Поступово, упродовж тижня температура повітря досягатиме +32+37 градусів.

Дощів 28 серпня практично не буде. Лише у другій половині дня можливі локальні та невеликі опади на південному заході України та на крайній півночі.

Де буде найспекотніше

Від початку тижня найспекотніше буде на півдні, у центрі та на півночі України, де температура повітря підійметься до +33+37 градусів. Водночас у західних областях очікується +26+30 градусів.

Діденко також дала прогноз погоди для Києва на неділю, 3 вересня. Так, у столиці очікується +30+33 градуси та без опадів.

Коли спаде спека

Послаблення сильної спеки очікується орієнтовно від четверга, 31 серпня.

"Оце в серпня характерець. Бачите карту на 28 серпня? Україна чи не найспекотніша в Європі!" – звернула увагу Діденко.

Мапа спеки у Європі / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що спека в Україні дещо спаде 30-31 серпня та 1 вересня. Однак у вересні можуть повернутися спекотні хвилі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Два тижні поспіль вище +30! Скільки ще протримається спека?

Читайте також: