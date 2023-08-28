Спека в Україні посилиться до +37: синоптикиня повідомила, коли стане прохолодніше

Погода в Україні зараз є чи не найспекотнішою у Європі.
Більшість областей України від 28 серпня охопить ще сильніша спека, ніж напередодні. Протягом тижня температура повітря досягатиме +32+37 градусів.
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Мережі.
"Тут мені пишуть на мої попередні прогнози про посилення спеки, мовляв, а це тіпа не спека? Так, це ще не спека. Тобто це спекотна погода, але лайт-варіант", – зазначила синоптикиня.
Вона поінформувала, що сильна спека до більшості областей України заходить фактично 28 серпня. Поступово, упродовж тижня температура повітря досягатиме +32+37 градусів.
Дощів 28 серпня практично не буде. Лише у другій половині дня можливі локальні та невеликі опади на південному заході України та на крайній півночі.
Де буде найспекотніше
Від початку тижня найспекотніше буде на півдні, у центрі та на півночі України, де температура повітря підійметься до +33+37 градусів. Водночас у західних областях очікується +26+30 градусів.
Діденко також дала прогноз погоди для Києва на неділю, 3 вересня. Так, у столиці очікується +30+33 градуси та без опадів.
Коли спаде спека
Послаблення сильної спеки очікується орієнтовно від четверга, 31 серпня.
"Оце в серпня характерець. Бачите карту на 28 серпня? Україна чи не найспекотніша в Європі!" – звернула увагу Діденко.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що спека в Україні дещо спаде 30-31 серпня та 1 вересня. Однак у вересні можуть повернутися спекотні хвилі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Два тижні поспіль вище +30! Скільки ще протримається спека?
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