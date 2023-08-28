Жара в Украине усилится до +37: синоптик сообщила, когда станет прохладнее

Погода в Украине сейчас возможно самая жаркая в Европе.

Большинство областей Украины с 28 августа охватит еще более сильная жара, чем накануне. В течение недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Сети.

"Здесь мне пишут на мои предварительные прогнозы об усилении жары, мол, а это типа не жара? Да, это еще не жара. То есть это жаркая погода, но лайт-вариант", — отметила синоптик.

Также читайте Как долго в Украине продержится жара: синоптический прогноз до конца лета

Она проинформировала, что сильная жара в большинство областей Украины заходит фактически 28 августа. Постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

Дождей 28 августа практически не будет. Лишь во второй половине дня возможны локальные и небольшие осадки на юго-западе Украины и на крайнем севере.

Где будет жарче всего

С начала недели жарче всего будет на юге, в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33+37 градусов. В то же время в западных областях ожидается +26+30 градусов.

Диденко также дала прогноз погоды в Киеве на воскресенье, 3 сентября. Так, в столице ожидается +30+33 градуса и без осадков.

Когда спадет жара

Ослабление сильной жары ожидается ориентировочно с четверга, 31 августа.

"Вот у августа характерец. Видите карту на 28 августа? Украина едва ли не самая жаркая в Европе!" – обратила внимание Диденко.

Карта жары в Европе / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что жара в Украине несколько спадет 30-31 августа и 1 сентября. Однако в сентябре могут вернуться жаркие волны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Две недели подряд выше +30! Сколько еще продержится жара?

Читайте также: