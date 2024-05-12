"Лувр" Пшонки: під Києвом продають будинок ексгенпрокурора-втікача – який вигляд має маєток та яка ціна

На Київщині, у селі Гореничі, виставили на продаж триповерховий "палац", який раніше належав колишньому генпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Будинок був розграбований і тривалий час перебував у жалюгідному стані. Проте прокурорське помістя привели до ладу і повернули відблиск колишньої "розкоші". Вартість нерухомості складає 460 тисяч доларів.

Будинок ексгенпрокурора часів Віктора Януковича вже давно всім відомий під назвою "пшонка–стайл". Ця назва з'явилася після того як Україну вразили статуї левів, позолота у декорі помешкання, сотні картин, мощі святих та інші предмети "розкоші", які знайшли у будинку Віктора Пшонки.

Через 10 років простою будинок таки виставили на продаж. Що всередині помешкання і хто продає цей "витвір мистецтва" – в ексклюзиві ТСН.ua.

"Розкіш" на продаж

Маєток колишнього генпрокурора-втікача Віктора Пшонки під Києвом виставили на продаж. Вартість нерухомості – 460 тисяч доларів, повідомило видання "Інформатор".

Столичний активіст Олександр Довгий стверджує, що Гореничі – колишня вотчина родини Пшонки. А по вулиці Стрілецькій розташовано відразу три їхні будинки.

"Один із них і виставили на продаж після капітального ремонту. Ціна смішна – пів мільйона доларів. Не секрет, що тільки земля у Гореничах скільки коштує. А тут цілий будинок у стилі "пшонка-стайл" - і за пів мільйона. Зазвичай, такі пропозиції перекуповують самі рієлтори, а згодом перепродають за ціну набагато вищу. Але тут все тримають в таємниці – і продавця, і кадастровий номер, і навіть адресу. Мені відомо лише, що цей будинок оформлений на сторонню особу", - розповів активіст.

Пшонка – втікач і корупціонер

Віктор Пшонка був генпрокурором України за президентства Януковича. Віктор Янукович, Віктор Пшонка, його син Артем і ще низка їхніх високопоставлених осіб 2014 року втекли до Росії. Вони були оголошені в розшук в Україні.

Уперше Віктор Пшонка та його син опинилися під санкціями Євросоюзу 2014 року як особи, що підлягають кримінальному переслідуванню в Україні. Причиною стала "розтрата українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України". Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем і розтраті.

Після того, як ексгенпрокурор покинув країну, в його будинку було знайдено безліч предметів розкоші.

У триповерховому особняку тоді виявили скульптури левів, дивани із золотою оббивкою, світлини Пшонки в образі Цезаря, велику кількість картин, зброї, ікон і навіть мощі святих. Все це коштувало господарям понад 15 мільйонів доларів.

Після втечі Віктора Пшонки з країни 2014 року помешкання пустувало. З маєтку повиносили меблі, декор, познімали розетки, плитку та навіть видерли проводку.

"Пшонка-стайл" назавжди

Комусь дійсно довелося гарно пропотіти, щоб привести будинок, як-то кажуть, до товарного вигляду. Журналісти видання "Інформатор" стверджують, що поспілкуватися з рієлторами, які продають будинок Пшонки, їм не вдалося. До них банально неможливо дозвонитися, однак з оголошення щодо продажу помешкання можна дізнатися, що ж пропонується за такі гроші.

"Загальна площа будинку 511 кв.м. Площа ділянки 30 соток. Вишуканий будинок з вдалим плануванням, просторими приміщеннями. Ремонт та облаштування з якісних дорогих матеріалів. Неймовірне красиве меблювання. Меблі та предмети інтер'єру елітні італійських брендів - Treci Cecchini, Lucy, Corsini. В будинку вітальня з великим авторським каміном, столовою зоною, окрема кухня, декілька спальних кімнат, зони відпочинку, є сауна, басейн, на кожному поверсі ванні кімнати та санвузли. Комунікації: електрика, свердловина, каналізація септик, газ - газовий двоконтурний котел. Опалення - газове. Територія закрита цегляним парканом, відеоспостереження. На території є будинок для охорони, гостьовий будинок з 2 гаражами, відкритий басейн, озеро, прогулянкова алея. Вартість - $900/кв.м", - вказано у оголошенні про продаж.

Після втечі Віктора Пшонки стиль будинку не змінився. Все той же несмак та безглузда помпезність. Складається враження, що або це ті ж самі речі, які і були у цьому будинку, але їх просто винесли найняті власником мародери, або ж до помешкання звезли інше добро сім’ї ексгенпрокурора, яке тихенько пилилося по інших "елітках" Віктора Пшонки.

Пшонка в Україні?

Ба більше, місцеві повідомляють, що вже бачили у Гореничах Артема – сина Пшонки. Втім на продаж нерухомість була виставлена ще у січні, але від того часу покупців на будинок не знайшлося.

Проте колишній генпрокурор не сидів, склавши руки. Влітку 2023 року Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському союзі, домігшись скасування санкцій для себе і свого сина Артема. Генеральний суд ЄС ухвалив рішення, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на досить "твердій фактичній основі".

Нагадаємо, журналісти ТСН 2018 року побували в арештованому маєтку Віктора Пшонки 2018 року. Від будинку, на який одіозний чиновник витратив мільйони доларів, тоді залишилися самі стіни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПШОНКА-СТАЙЛ ПОВЕРТАЄТЬСЯ! Розкішний дім ексгенпрокурора-втікача хочуть продати! Де і за скільки?

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