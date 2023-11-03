Масована атака дронів на Харків: наслідки "прильотів" та що кажуть люди

Російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Щонайменше десять "Шахедів" Росія випустила по цивільній інфраструктурі: частину вдалося збити, проте є і влучання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Наслідки ударів по Харкову

Російські окупанти в ніч проти 3 листопада масовано атакували Харків безпілотниками. Одразу після вибухів у місті спалахнули пожежі. Було щонайменше чотири влучання. Палали будинки, адмінспоруди та станція техобслуговування авто.

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Цілу ніч рятувальники намагалися приборкати полум’я на СТО. Але повністю ліквідувати пожежу вдалося лише вдень. Власник СТО Олександр Старченко каже, що через атаку Росії він втратив свій бізнес і всю ніч телефонував власникам автомобілів, які згоріли на його станції.

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Також окупаційна армія атакувала будівлю залізничного коледжу. На другому поверсі стіни повністю розсипалися, і рятувальникам довелося їх демонтовувати.

"Це навчальний заклад. Тут нікого немає і не було. Тому, знаєте, дивно казати, що якісь воєнні об’єкти росіяни таки атакують. Пошкоджено дуже багато дахів, будемо працювати", - каже мер Харкова Ігор Терехов.

Руйнування в Харкові після атаки безпілотниками / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Що кажуть жителі Харкова

Жителі Харкова, які мешкають поряд, розповіли про пекельну ніч. Олена Бобро каже, що в її оселі побило дах і вікна. Тепер жінка прибирає після ударів росіян.

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

"Я була у ступорі. Сіла на ліжко, у власній хаті я не розуміла, куди йти на вихід. Так мені було погано", - каже жителька Харкова Олена Бобро.

Ще один безпілотник зруйнував хату пана Олександра. Дрон заплутався в електродротах і вибухнув на подвір’ї чоловіка.

"У мене тут десь "бендери" є? БТР, бл**ь? Навіщо ви це зробили? Паркан був гарний, нема його вже - випарувався", - каже житель Харкова Олександр Пащенко.



Через атаки до медиків звернулися восьмеро харків’ян, із них двоє дітей. В усіх лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

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Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада окупанти влаштували масовану атаку 10 дронами-камікадзе по Харкову та передмістю. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки горіли гаражі, автомобілі, пошкоджений навчальний заклад, були пожежі в житловому будинку, на СТО та в адмінбудівлі.

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