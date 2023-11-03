Масована атака дронів на Харків: наслідки "прильотів" та що кажуть люди

Жителі Харкова розповіли про атаку "Шахедів".
Російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Щонайменше десять "Шахедів" Росія випустила по цивільній інфраструктурі: частину вдалося збити, проте є і влучання.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.
Наслідки ударів по Харкову
Російські окупанти в ніч проти 3 листопада масовано атакували Харків безпілотниками. Одразу після вибухів у місті спалахнули пожежі. Було щонайменше чотири влучання. Палали будинки, адмінспоруди та станція техобслуговування авто.
Цілу ніч рятувальники намагалися приборкати полум’я на СТО. Але повністю ліквідувати пожежу вдалося лише вдень. Власник СТО Олександр Старченко каже, що через атаку Росії він втратив свій бізнес і всю ніч телефонував власникам автомобілів, які згоріли на його станції.
Також окупаційна армія атакувала будівлю залізничного коледжу. На другому поверсі стіни повністю розсипалися, і рятувальникам довелося їх демонтовувати.
"Це навчальний заклад. Тут нікого немає і не було. Тому, знаєте, дивно казати, що якісь воєнні об’єкти росіяни таки атакують. Пошкоджено дуже багато дахів, будемо працювати", - каже мер Харкова Ігор Терехов.
Що кажуть жителі Харкова
Жителі Харкова, які мешкають поряд, розповіли про пекельну ніч. Олена Бобро каже, що в її оселі побило дах і вікна. Тепер жінка прибирає після ударів росіян.
"Я була у ступорі. Сіла на ліжко, у власній хаті я не розуміла, куди йти на вихід. Так мені було погано", - каже жителька Харкова Олена Бобро.
Ще один безпілотник зруйнував хату пана Олександра. Дрон заплутався в електродротах і вибухнув на подвір’ї чоловіка.
"У мене тут десь "бендери" є? БТР, бл**ь? Навіщо ви це зробили? Паркан був гарний, нема його вже - випарувався", - каже житель Харкова Олександр Пащенко.
Через атаки до медиків звернулися восьмеро харків’ян, із них двоє дітей. В усіх лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.
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Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада окупанти влаштували масовану атаку 10 дронами-камікадзе по Харкову та передмістю. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки горіли гаражі, автомобілі, пошкоджений навчальний заклад, були пожежі в житловому будинку, на СТО та в адмінбудівлі.
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