Масований обстріл Конотопа: куди "прилетіло" та чому місто й досі без світла (фото, відео)

42-річний Денис Горох, який у Конотопі допомогав людям після перших "прильотів", сьогодні помер у лікарні. У чоловіка було 45 відсотків опіків тіла. Коли він був на місці "прильоту", поряд з ним вибухнув ще один безпілотник. Саме місто досі оговтується від атаки російських дронів позаминулої ночі. Понад третину населення без світла вже більше доби.

Що відбувається в Конотопі та коли місто зможе повернутися до звичного ритму життя – у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Які наслідки обстрілів Конотопа

У квартирі 84-річної Раїси вцілів лише санвузол. Його врятувала друга стіна, за якою жінка й ховалася. Для тих, хто втратив житло, зорганізовано місце для тимчасового перебування. Пані Раїса могла переселитися до дружини онука, що захищає країну. Другу добу без світла, газу, та і плита розбита. Але вода є і вона залишилася вдома. Обгорілі меблі та уламки скла виносити з квартири пані Раїсі допомагали комунальники.

Раїса – жителька Конотопа

Квартира Сергія в цьому ж підʼїзді вигоріла вщент. Ночував він у мами, а на ранок знову повернувся прибирати. Разом з товаришем перебирають мокрий попіл з надією щось таки знайти вціліле.

Тієї ночі ще під час першого вибуху Сергій одразу спустився вниз, а за дві хвилини вже прилетіло в його квартиру. Що робити далі з оселею, чоловік поки що й гадки не має.

Які наслідки обстрілів

У цьому будинку руйнування балконних плит. 250 тисяч гривень міська рада перекинула з дорожнього фонду на обстеження багатоповерхівки, щоб дізнатися її точний стан.

Загальну кількість зруйнованих помешкань ще обліковують. Створено три комісії, члени яких обходять кожну квартиру та описують руйнування, щоб оцінити збитки.

"Ми фіксуємо, описуємо пошкодження і надаємо первинну консультацію, як мешканці можуть звернутися з питання відшкодування", – каже співробітниця міськради Оксана Квашук.

Квартира пані Раїси

Частина вікон уже забита фанерою чи плівкою. Та руйнувань надто багато, щоб упоратися за добу.

Лікарня залишилася без вікон

Внаслідок російської атаки 14 потерпілих, трьох шпиталізовано. Один із них сьогодні помер у лікарні. Сам медзаклад зостався без двохсот сімдесяти вікон. Пацієнти не постраждали, встигли спустися до укриття. На оперативну заміну вікон грошей немає, тож хворі поки що залишатимуться в розбитих палатах.

Сумщину, яка тягнеться вздовж російського кордону, ворожа армія обстрілює нещадно. Куди не долітають керовані авіабомби – запускають ракети та дрони, бʼють із систем залпового вогню. В частині області на упередження оголошено обовʼязкову евакуацію. Насамперед ідеться про лікарні, освітні заклади, малорухомих людей і родини з дітьми.

Росіяни обстріляли Конотоп

Що обстріляли росіяни

Конотоп – найбільше місто в області після Сум. Орієнтовно 65 тисяч населення проти ста до повномасштабного вторгнення. Сюди й раніше прилітали російські ракети, знищували інфраструктуру та житлові будинки. Але це вперше – з такими жахливими наслідками для міста.

Конотопці пережили кілька нічних атак дронами, одна за одною. Спочатку російські війська вдарили по енергообʼєкту, а потім гатили прицільно по житлових будинках у середмісті. Керівник області Володимир Артюх каже, що так росіяни робили навмисне, щоб місто поглинули пітьма, паніка та хаос.

"Це ж не один будинок, тут кілька було 5-6 прильотів – дитячі садочки, ліцеї. Це було психологічно розраховано. Для того, щоб залякати, щоб люди не розуміли, що їм далі робити", - каже голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Дрони падали просто між житловими будинками. А вибуховою хвилею знесло паркан із цегли. Дитячий садок поряд теж зруйновано, загалом постраждало шість закладів освіти. Навчання тут і до цього було онлайн. Але через "прильоти" тимчасово призупинено.

Конотоп і досі без світла

Водопостачання в місті відновили ще вчора. Енергетики зробили все, щоб оперативно заживити струмом водоканал і лікарню. Але коли у всьому місті знову зʼявиться світло – міський голова Артем Семеніхін не береться сказати. Енергетикам потрібне нове обладнання замість знищеного.

Через відсутність світла в місті не працює хлібокомбінат, тонни тіста зіпсувалися. Але дефіциту хліба немає, завозять з інших громад. Тим часом аварійні служби ремонтують пошкоджений електрокабель. Також доведеться замінити 12,5 метра трамвайних рейок. Один з ворожих дронів упав на полотно. На інший уцілілий маршрут вранці вийшли три трамваї, але бракує напруги, і вони повернулися в депо.

По всьому Конотопу облаштовано місця для заряджання ґаджетів. А "Пункти незламності" перетворилися на офіси.

У міській раді кажуть, що бюджет міста не витримує такого навантаження. Тут навіть не знають, як розпочати опалювальний сезон. Просять повернути хоча б у прикордонні з Росією області відібрані в громад податки. Бо зараз потерпілим місто може зарадити тільки людським ресурсом.

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