Розстріл у Дніпрі: Монастирський назвав ім'я в.о. очільника Нацгвардії

Очільник МВС наголосив, що стрілянина у Дніпрі — не терористичний акт, проте остаточну причину назве ДБР.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого ефіру у сюжеті ТСН.19:30 27 січня розповів усі нові деталі страшної стрілянини у Дніпрі, де нацгвардієць розстріляв своїх товаришів по службі.

Міністр підтвердив, що внаслідок стрілянини загинуло 5 людей, ще одна жінка — старший солдат Нацгвардії — у тяжкому стані. Четверо військових і цивільна особа перебувають у шпиталі.

Чому неетичні відео потрапили до Мережі

Монастирський пояснив, чому відео розстрілу у Дніпрі, а потім допиту стрільця дуже швидко потрапили до Мережі. За його словами, коли сталася ця подія, інформація була передана до всіх підрозділів правоохоронців. І вже хтось із них, вочевидь, "злив" відео в Інтернет.

"Цим буде займатися ДБР", — каже міністр.

Версії

За словами Монастирського, одразу після злочину на місце виїхала група, у складі, зокрема, заступника голови МВС Євгена Єніна і тоді ще командувача Нацгвардії, генерала Миколи Балана.

Міністр наголосив, що за версією правоохоронців, це був не терористичний акт. Остаточні причини злочину і мотиви, які спонукали 20-річного бійця до такого страшного вчинку, назве ДБР.

"З нашого боку призначена службова перевірка. Комісія, яку очолив Євген Єнін, має ретельно перевірити не тільки цей, але і інші випадки небойових втрат, які були у Нацгвардїї, прикордонній службі. Комісія надасть пропозиції, що потрібно змінити, аби уникнути таких випадків і надалі", — сказав Монастирський.

Він зазначив, що не коментуватиме версії, і закликав дочекатися результатів розслідування.

Чи будуть ще відставки

Після того, як Микола Балан подав у відставку після стрілянини у Дніпрі, його заступник Юрій Лебідь виконуватиме обов’язки керівника Нацгвардії.

"Під його командуванням і за висновками комісії МВС будуть зроблені й інші кадрові висновки щодо осіб, які були причетні до допущення цієї ситуації", — пообіцяв Монастирський.

Зміна в оцінці психологічного стану бійців

За словами міністра, є багато інститутів, які перевіряють психологічний стан бійців і тоді, коли особа вступає на службу, і під час проходження служби, і під час допуску до зброї.

"Звичайно, мають бути підходи до іншого рівня фахівців і оплати їхньої праці, щоб вони могли ретельно відстежувати осіб, яким Україна довіряє у руки зброю", — підсумував очільник МВС.

Денис Монастирський відповів на питання щодо версій слідства про розстріл нацгвардійців у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.