На кордоні із Польщею утворились кілометрові затори через посилені вимоги перетину

Українці добу вже стоять у заторах.

Польща з опівночі посилила вимоги для перетину кордону – крім сертифіката про вакцинацію потрібно ще й негативний тест. Це обов’язкові вимоги для громадян країн, які не входять в Євросоюз, а отже й для українців.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На пункті пропуску Шегині-Медика у черзі на виїзд з України півтори сотні легковиків, затор розтягнувся на два кілометри. Утворилася через нові вимоги щодо перетину кордону.

Польща їх ухвалила раптово, тож люди були заскочені зненацька. Новину дізналися вже приїхавши на кордон і почали швидко шукати пункти тестування. Найближчі за 20 кілометрів у місті Мостиська.

Наплив людей великий, результату доводиться чекати щонайменше 40 хвилин, тому і виникло скупчення авто. Мобільна лабораторія є у самому пункті, але туди ще треба доїхати.

«В ці дні ми очікуємо прибуття мобільної лабораторії, яка буде розташовуватися перед нашим пунктом пропуску, це нам полегшить роботу, тобто люди вже будуть знати, прибувати завчасно і робити тестування і таким чином вже буде з тестом заїжджати на територію пункту пропуску», - каже заступниця начальника відділення інспекторів прикордонної служби Шегині Валентина Скред.

«Взагалі нічого не підготовлено для цього, Польща не пускає без цих тестів, на жаль, ми відстояли 24 години. 24 було о 8 ранку, якщо чесно то вже 27», - обурюються люди.

Польща посилила вимоги до перетину кордону | Новини світу

Результат тесту має бути перекладений на польську, або англійську мову. Не важливо чи це ПЛР чи антиген. Він має бути зроблений не раніше ніж за 24 години до подорожі. І негативні тести мають мати всі мандрівники і вакциновані теж.

Нова вимога не стосується дітей, які відвідують садки на території Польщі, або сусідніх держав, а також учнів, які навчаються у тамтешніх школах та опікунів, що їх супроводжують.

Особи, що не нададуть негативний результат тесту матимуть відбувати обов’язковий двотижневий карантин.

Карантин у Польщі посилюють через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом та поширення нового штаму «Омікрон». Скільки часу діятиме це обмеження, поки що не відомо.

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