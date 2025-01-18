На Рівненщині спалахнув гучний скандал через психлікарню: подробиці

Жителі Рівненщини та персонал скаржаться на неналежні заходи безпеки у місцевому лікувальному закладі. Що про це відомо?

На Рівненщині із психлікарні через неналежні заходи безпеки втікають хворі і ходять по подвір'ях та будинках місцевих. А це пацієнти зі всієї України, що проходять примусове лікування через скоєні злочини. За своє життя бояться і медики закладу. Адже кажуть, ані потрібної охорони, ані сигналізації тут немає. Профільні чиновники тим часом кажуть - коли реформують лікарню, вона стане зразковою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Що кажуть працівники закладу

Обласна психіатрична лікарня у селі Орлівка на Рівненщині. Весною 2024-го оголошують: за наказом МОЗ її вносять до переліку спецзакладів, де примусово лікуватимуть пацієнтів за рішенням суду. Уже в червні рівненські обласні депутати голосують, щоб передати майновий комплекс з обласної у державну власність, аби установа увійшла до Інституту судової психіатрії МОЗ.

Відповідь на запит

"Типова психіатрична лікарня побудована за стандартами. Така сама психіатрична лікарня є в прибалтійських республіках, де ми скопійовуємо такий проект. Пацієнти такого закладу мають бути під пильним наглядом", - каже керівник департаменту охорони здоров'я Рівненщини Олег Вівсяник.

Про це зауважують у міністрестві охорони здоров'я у відповіді на запит ТСН. В обласній раді кажуть - ще чекають на розпорядження Кабміну, щоб передати заклад у держвласність. Але як виявилося пацієнтів на примусове лікування сюди з усієї України уже привезли.

"Я працюю в даній лікарні, до кінця 24 року нам доставили 370 хворих. Належних умов праці немає ідем на роботу з ризиком для життя", - каже анонімно працівниця лікарні.

Жінка стверджує, чиниться тиск на працівників, щоб не висвітлювали реального стану закладу. Частина колег узагалі звільнилася.

Що каже керівник закладу

Це штучне нагнітання ситуації, каже телефоном керівник закладу. Стверджує, все контролюють і в процесі створення належних умов.

"Повинна буть сигналізація - її так само немає, бо на це треба великі гроші, фінансування. Коли ми будем у філії вже інституту судової психіатрії, вже будемо в підпрядкувнні моз напряму, то нам обіцяють, що все те забезпечать, просто шось затягується цей процес. З моєї сторони, як керівника були написані відповідні листи", - каже керівник КП "Обласна психіатрична лікарня" Олександр Задорожний.

Пацієнти тікають з лікарні

А поки процес затягується пацієнти втікають з лікарні. Та чи дійсно не так і тяжко втекти із лікарні. Та чи дійсно не так і тяжко втекти із лікарні. Йдемо дивитися і ми. З нами - керівниця профспілки психлікарні пані Людмила.

"Оце тут вони собі перекурюють і пішли собі лісом на інші села. Сюди можуть вийти всі осуджені, які знаходяться тут на лікуванні, немає сигналізації ні на вікнах, дверей взагалі немає міжкімнатних в коридорі. Кнопка виклику є частково лише на одному відділенні чи на двох поліції", - каже вона.

Пацієнти розповідають, як тут опинилися. Кажуть, самі вони не втікали, а от інші пацієнти - так. Зокрема, з вікон другого поверху.

"Несе відповідальність, як і керівник комунального закладу, так і безпосередньо уповноважене галузеве управління", - каже керівник управління спільної власності Рівненської облради Олег Стратюк.

Та виникає питання не лише щодо хворих, яких привезли сюди на примусове лікування, а й колишніх пацієнтів психлікарні, яким там надавали терапію до того.

"Створили внутрішній наказ. Телефонували особисто до родичів і хворих наших повиписували", - каже анонімно працівниця закладу.

Працівниця анонімно розповіла про ситуацію у закладі

Пані Галина розповідає про своїх двох дорослих синів з психічними розладами. У гострих станах треба викликати екстренку, у інших – брати направлення у сімейного лікаря, кажуть у профільному департаменті. І заперечують слова пані Галини. Стверджують - місця є.

Відтак, стверджують, таке реформування триватиме попри слова місцевих, родичів колишніх пацієнтів та медперсоналу лікарні, який через неналежні умови боїться працювати у закладі. Водночас профспілка з родичами колишніх пацієнтів подали до суду, аби скасувати рішення про передачу психлікарні державі.

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