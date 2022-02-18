Найкривавіші дні протистоянь: у Києві вшанували роковини Революції Гідності

Численні заходи пам'яті та вшанування учасників Революції Гідності заплановані і на завтра, і на післязавтра.

Сьогодні в Україні вшановують восьмі роковини Революції Гідності – найважчі та найкривавіші дні протистоянь.

Про це йдеться 18 лютого у сюжеті ТСН о 19:30.

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У Києві до місць подій Революції Гідності люди ідуть увесь день. Їм не потрібно чекати виключно організованих акцій чи спеціального нагадування. Вони знають, що тут відбувалося, які події вирували, і яке значення вони мають для країни.

Кияни запалили лампадки та поклали квіти до портретів убитих. Ті, хто приходять, здебільшого хочуть у мовчазному спогляданні вшанувати загиблих, згадати ті криваві й напружені дні.

Близько години тривала вечірня панахида на честь Героїв Небесної Сотні у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Це храм, який приймав потерпілих під час Революції Гідності і навіть розгорнув госпіталь.

Після цього розпочалася хода пам'яті від собору на Майдан, на алею Небесної Сотні та до урядового кварталу.

18 лютого найважчі та найбільш криваві протистояння лише починалися, і тривали ще кілька днів. Тому численні заходи пам'яті та вшанування учасників Революції Гідності заплановані і на завтра, на післязавтра. По всій країні, не лише в столиці.

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