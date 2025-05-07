Нічна атака РФ по Україні була нетиповою: що нового придумав ворог

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат

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У ніч на 7 травня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема по Києву. У відповідь по Росії прилетіла рекордна кількість дронів і ракет.

Детальніше про ворожий удар по Україні розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зауважив, що ця атака РФ була нетиповою, тому що відбулося кілька хвиль атак.

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За його словами, атака РФ розпочалася від вчорашнього вечора. Ворог запускав дрони і ракети з різних напрямків: Північні російські області, Курськ і Брянськ, Міллєрово (Ростовська область), а також окупована територія.

«Звідти зазвичай атакують традиційно „Шахедами“. Майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БПЛА. І сьогодні одна із таких атак відбулася по нашій державі. Загалом станом на зараз попередньо 187 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Запускають одночасно і ті, і ті для того, щоб ускладнити Повітряним силам і Силам оборони повітряну обстановку. Для того, щоб ускладнити збиття саме справжніх „Шахедів“, — пояснив Ігнат.

За його інформацією, із 187 загальна кількість БПЛА 81 ударний дрон знищено. Також локаційно втрачено 64 безпілотники. Інформація може уточнитися.

Що було цілю ворога під час цієї атаки у кілька хвиль?

За словами Ігната, прямі влучання у житлові будинки свідчать, що ворог ще раз показує свої наміри.

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«Який мир цікавить їх, атакуючи міста, садочки, будинки, школи і так далі. Це все в переліку буде складено, перелік цих закладів, за які Росія нестиме відповідальність. Крім того, сьогодні застосовувалося також п’ять балістичних ракет. Іскандер-М або ШКН-23. Там вже на фахівці, хто буде досліджувати, скажуть пізніше, якого типу ці були ракети. Дві балістики сьогодні було збито», — каже представник ПС.

Він зауважив, що все частіше атаки дронами розтягуються у часі. І вже не тільки вночі шахедами росіяни бомбляють, а ще й в день, протягом усього дня.

«Це свідчить про те, що війна триває, війна продовжується. І зрозуміло, що багато розмов іде зараз про те, про припинення вогну, про перемир’я. Україна свою позицію виголосила так, для того, щоб вона була дійсно більш стійким, тривалим. Але Росія продовжує свої атаки. Це не лише для того, щоб нищити наші міста, нищити інфраструктуру. Плюс тероризувати населення, тиснути на українську націю. Це не лише для того, щоб змусити український народ зламатися, здатись», — підсумував Юрій Ігнат.

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Ігнат РОЗКРИВ ПРАВДУ про масований УДАР ПО КИЄВУ!

Нагадаємо, що РФ завдала масованого удару по Україні у ніч на 7 травня. Зокрема, у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей — мати і син.

Президент Зеленський розкрив деталі ударів по Києву, Запоріжжю та інших містах.