Новина не така радісна: нардеп розвіяв сподівання про доплати військовим

Нардеп пояснив, що обіцяних доплат військовим ніхто не повертатиме, адже на це скоріш за все не знайдуться гроші.

Верховна Рада ухвалила правки до закону, який обмежує під час війни доплати бюджетникам, держслужбовцям і представникам державних компаній до ліміту 10 мінімальних зарплат – 65 тисяч гривень, а також повернення виплат військовослужбовцям, які перебувають не на передовій.

Від 1 лютого 2023 року рішенням Міністерства оборони призначені на початку повномасштабного вторгнення Кабміном додаткові до зарплати виплати скасували. Натомість підвищили зарплати. Але суттєві додаткові нарахування до 100 тисяч гривень на місяць залишили тим, хто має бойове розпорядження.

Як буде тепер, розповів ТСН народний депутат Ярослав Железняк.

Він наголосив, що правка у закон не повертає доплат, адже для того потрібне рішення Кабміну, а друге – наявність грошей.

"На жаль, новина не така радісна, як вона мала б бути. Це була правка в одному законі. Він не стосується виплат військовим, він стосується майна, яке націоналізовується під час військового стану. І там була 48 правка, яка передбачала дві речі: обмеження зарплат для бюджетників, держслужбовців і представників державних компаній до ліміту 10 мінімальних зарплат. А друге – це повернення оцих виплат. Якщо закон буде підписаний, вона вступить у дію одразу", – сказав нардеп.

Рішення ВР не повертає виплати

"Я буду відвертим – ця правка не повертає виплати. На жаль, багато ЗМІ почали тиражувати цю новину. Ні, для того, щоб повернути ці виплати потрібно дві речі: рішення Кабміну і гроші. Для того, щоб гроші з'явилися, потрібно їх перерозподілити в рамках Кабінету міністрів, що навряд чи відбудеться, або це зміни в держбюджет, що не відбулося сьогодні у залі", – пояснив Железняк.

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За словами нардепа, тих зекономлених на зарплатах чиновників грошей, про які говориться в поправці про скорочення виплат, навіть на день додаткових виплат нашим військовим не вистачить.

"Математика говорить, що це не допоможе. Я не впевнений, як спеціаліст з бюджету, що ця правка запрацює", – каже депутат.

Він нагадав, що йдеться про виплати не лише військовим, але і всім захисникам: Нацгвардія, поліція та багато інших. За слвоами Железняка, до скасування цих виплат Україна витрачала для виплат нашим захисникам приблизно 2,7 млрд грн на день. Тому нардеп певен, що уряд, раз він уже пішов на таке непопулярне рішення, навряд чи змінить свою думку.