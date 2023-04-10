Новость не так радостна: нардеп развеял надежду о доплатах военным

Нардеп объяснил, что обещанных доплат военным никто не будет возвращать, ведь на это, скорее всего, не найдутся деньги.

Верховная Рада приняла поправки к закону, который ограничивает во время войны доплаты бюджетникам, госслужащим и представителям государственных компаний к лимиту 10 минимальных зарплат – 65 тысяч гривен, а также возвращение выплат военнослужащим, находящимся не на передовой.

С 1 февраля 2023 года решением Министерства обороны назначенные в начале полномасштабного вторжения Кабмином дополнительные к зарплате выплаты отменили. Вместо этого повысили зарплаты. Но существенные дополнительные начисления до 100 тысяч гривен в месяц оставили имеющим боевое распоряжение.

Как будет теперь, рассказал ТСН народный депутат Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что правка в закон не возвращает доплаты, ведь для этого нужно решение Кабмина, а второе – наличие денег.

"К сожалению, новость не такая радостная, как она должна быть. Это была правка в одном законе. Он не касается выплат военным, он касается имущества, национализированного во время военного положения. И там была 48 правка, которая предусматривала две вещи: ограничение зарплат для бюджетников, госслужащих и представителей государственных компаний до лимита 10 минимальных зарплат. А второе – это возврат этих выплат. Если закон будет подписан, он вступит в силу сразу", – сказал нардеп.

Решение ВР не возвращает выплаты

"Я буду откровенным – эта правка не возвращает выплаты. К сожалению, многие СМИ начали тиражировать эту новость. Нет, для того чтобы вернуть эти выплаты нужно две вещи: решение Кабмина и деньги. Для того, чтобы деньги появились, нужно их перераспределить в рамках Кабинета министров, что вряд ли произойдет, или это изменения в госбюджет, чего не произошло сегодня в зале", – пояснил Железняк.

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По словам нардепа, сэкономленных на зарплатах чиновников денег, о которых говорится в поправке о сокращении выплат, даже на день дополнительных выплат нашим военным не хватит.

"Математика говорит, что это не поможет. Я не уверен, как специалист по бюджету, что эта правка заработает", – говорит депутат.

Он напомнил, что речь идет о выплатах не только военным, но и всем защитникам: Нацгвардия, полиция и многие другие. По словам Железняка, до отмены этих выплат Украхна тратила для выплат нашим защитникам примерно 2,7 млрд грн в день. Поэтому нардеп уверен, что правительство, раз оно уже пошло на такое непопулярное решение, вряд ли изменит свое мнение.